Huawei annonce le déploiement mondial d'un nouveau centre de jeux d'appareils : GameCenter de HUAWEI

GameCenter crée une plateforme de services de jeu unique et une expérience unique pour les utilisateurs en offrant aux joueurs une expérience plus riche grâce à deux services de base : le service de contenu et le bien-être des utilisateurs. Avec GameCenter, les utilisateurs peuvent avoir accès aux jeux en commande préalable, aux nouveaux jeux et aux jeux populaires. De plus, les utilisateurs peuvent profiter de forfaits et d'offres exclusives de jeux en ligne lorsqu'ils jouent aux jeux, grâce auxquels les utilisateurs peuvent développer leur profil, débloquer d'autres réductions et profiter d'avantages incroyables. Les principaux avantages sont les suivants :

Soyez parmi les premiers à connaître les nouveautés et à essayer les nouveaux jeux

GameCenter est la plateforme de lancement mondial des jeux vedettes qui sont exclusifs sur la plateforme de Huawei. Il s'agit notamment de Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land et bien d'autres encore.

Les utilisateurs peuvent également trouver d'autres nouveaux jeux tels que Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA et bien d'autres encore.

Les jeux populaires dont les consommateurs peuvent profiter sur GameCenter sont : Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends - Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world et bien d'autres encore.

Profitez de cadeaux et d'offres exclusives, uniquement sur GameCenter

Les utilisateurs trouveront plusieurs offres bien-être exclusives au GameCenter de HUAWEI. Par exemple, en jouant à Last Day Rules: Survival et Starship Legion-AMG, les utilisateurs peuvent bénéficier d'avantages exclusifs tels que des pièces d'or et des accessoires à durée limitée, pour passer un moment de jeu plus agréable. En outre, les utilisateurs peuvent découvrir des avantages surprenants en explorant ce nouveau centre de jeu.

Grâce à GameCenter, les développeurs peuvent attirer et retenir les joueurs dans le monde entier tout en obtenant des succès commerciaux

Pour les développeurs qui créent avec Huawei, le déploiement de GameCenter offre la possibilité de toucher un public plus large de plus de 700 millions d'utilisateurs de Huawei à l'échelle mondiale. Les 1,6 million de développeurs de HMS (Huawei Mobile Services) créent déjà des expériences nouvelles et uniques qui intègrent les capacités du Chipset-Device-Cloud (jeu de puces-appareil-nuage) de Huawei. Ces développeurs exploitent également le potentiel pour atteindre davantage d'amateurs dévoués grâce à l'écosystème HMS qui offre des capacités tous scénarios, des canaux de distribution mondiaux, une gestion et un soutien opérationnels tout au long du cycle. Actuellement, le GameCenter de HUAWEI a des partenariats avec les plus grandes sociétés de jeux mondiales telles que Lilith games, IGG, Gameloft, Forshow games, etc.

Pour les développeurs dans le secteur des jeux, l'introduction de GameCenter offre désormais d'autres avantages, notamment :

Des services d'évaluation professionnelle gratuits pour les développeurs afin d'obtenir des commentaires locaux sur les jeux provenant de régions étrangères. Ces services ont pour but d'aider les développeurs à localiser leurs applications afin que les services de jeux soient plus pertinents et plus intéressants pour les joueurs sur les différents marchés.

Pour les développeurs qui ont besoin d'intégrer leurs jeux à HMS Core, Huawei fournira une assistance technique pour faciliter l'intégration à HMS Core de manière efficace, si nécessaire.

Accès au programme « Shining-Star » (étoile brillante), qui fournit un fonds d'incitation d'un milliard USD et offre divers services. Cela comprend un cycle de vie complet de développement d'applications, des fonds pour l'innovation en matière de développement, la croissance des utilisateurs, le marketing et d'autres aspects pour les développeurs.

Les développeurs ont une part favorable des revenus lorsqu'ils développent avec Huawei. En outre, nous offrons aux développeurs des espaces publicitaires et promotionnels au sein de GameCenter pour atteindre davantage de consommateurs.

GameCenter proposera une communauté sociale intégrée à l'application dans les prochaines mises à jour de version. Ainsi, les joueurs pourront utiliser la plateforme comme un moyen de socialiser, de se faire des amis et de construire des communautés d'amateurs ayant les mêmes intérêts.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpg

SOURCE Huawei Consumer Business Group