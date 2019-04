Huawei annonce sa nouvelle stratégie de marque « Four-Engines » à la pointe des réseaux IP intelligents

SHENZHEN, Chine, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Sommet mondial des analystes 2019 de Huawei, Huawei a annoncé sa nouvelle stratégie de marque axée sur les réseaux IP et a dévoilé quatre nouveaux produits de la série des « moteurs » (« engine » en anglais, d'où le nom de la stratégie) servant à la mise en réseau IP à l'ère des renseignements. Ces annonces témoignent des efforts que Huawei déploie constamment pour établir une connectivité universelle, libérer une puissance de calcul de 100 pour cent basée sur l'AI grâce à l'utilisation d'un réseau à ultra-haut débit et sans perte et aider les utilisateurs à entrer rapidement dans un monde entièrement connecté et intelligent.

L'arrivée de la 5G, du cloud et de l'intelligence artificielle fait que des centaines de milliards de terminaux de production et de bureau vont collaborer et s'unir, 100 pour cent des services d'entreprise vont migrer vers le cloud et, l'adoption de l'intelligence artificielle étant estimée à 86 pour cent à l'horizon 2025, de nombreux problèmes de sécurité potentiels devront être traités. Toutes ces tendances posent de plus grands défis pour la transformation numérique des entreprises. Le réseau est à la base de la transformation numérique des entreprises, mais il doit relever certains défis fondamentaux, notamment la manière de transporter et de déployer avec souplesse les services d'entreprise, la façon d'assurer une expérience sans entraves pour faire migrer ces services vers le cloud et celle de garantir la sécurité des TIC. Huawei estime que le futur réseau doit être simple et compatible avec l'IA, de sorte qu'il puisse détecter dynamiquement les changements de service et prévoir les risques du réseau en temps voulu. Ces attentes vont favoriser la transformation de l'infrastructure TIC des entreprises, en aidant celles-ci à refaçonner leurs modèles commerciaux et à améliorer sans cesse l'expérience client pour obtenir des résultats optimaux à l'avenir.

Kevin Hu, président de la gamme de produits de communication des données de Huawei, a déclaré : « Huawei compte plus de 20 ans d'expertise dans le domaine de l'IP. Nous nous engageons à développer des produits innovants et différenciés et à appliquer sans relâche les technologies numériques telles que la 5G, le cloud computing et l'intelligence artificielle aux réseaux IP. Nous pensons que les réseaux IP intelligents construits avec les quatre produits de la gamme 'engine' peuvent continuellement donner aux utilisateurs les moyens de disposer d'intelligence économique ».

Les quatre nouveaux produits de la série « engine » de Huawei, destinés au réseau IP, sont AirEngine, CloudEngine, NetEngine et HiSecEngine.

AirEngine : le premier produit Wi-Fi 6 à vocation commerciale de Huawei s'appuie sur les atouts 5G de Huawei. Il a réussi à passer la plus haute vérification de performance du Tolly Group, un organisme international de tests faisant autorité en la matière. L'antenne intelligente 5G de Huawei et les technologies d'accélération des applications intelligentes de l'entreprise augmentent la zone de couverture du Wi-Fi de 50 pour cent, réduisent la latence du réseau Wi-Fi à 10 millisecondes et garantissent une expérience mobile optimale.

CloudEngine : la puce intégrée basée sur l'IA et l'algorithme unique qui s'appuie sur l'IA de Huawei permettent d'éviter la moindre perte de paquets de données et d'obtenir les performances de transfert les plus rapides du secteur. Ils font ainsi passer avec succès les réseaux de centres de données dans l'ère de l'IA. Les commutateurs pour les campus de Huawei se distinguent par les meilleures performances de transfert et s'appuient sur des algorithmes d'identification d'applications et de réseaux dynamiques alimentés par l'IA pour créer un réseau de campus de très grande qualité, qui évite la moindre perte de paquets. L'architecture d'exploitation et d'entretien (O&M) distribuée basée sur l'IA peut réduire l'identification des défauts de quelques minutes à quelques secondes, raccourcir la localisation automatique des défauts de quelques heures à quelques minutes et réduire les dépenses d'exploitation de 40 pour cent.

NetEngine : les routeurs intelligents pour les réseaux des métros NetEngine de Huawei comptent la plus grande capacité de l'industrie. Ils sont compatibles avec la technologie SRv6 et offrent une automatisation intelligente du cycle de vie complet. Avec NetEngine, un réseau peut transporter des services B2B, B2C et B2H. Il fournit des connexions intelligentes et une assurance d'entente de degré de service au niveau de l'application à un grand nombre d'applications verticales de l'industrie, créant ainsi une base numérique solide pour l'ère de la 5G. Les routeurs pour SD-WAN (réseaux étendus définis par le logiciel) NetEngine de dernière génération de la gamme AR6000 de Huawei utilisent une toute nouvelle architecture et sont conçus avec de puissants moteurs d'accélération du matériel et des algorithmes de transfert ultra-rapides et uniques, ce qui multiplie par trois les performances du SD-WAN par rapport à la moyenne du secteur. Tous ces atouts en font des routeurs de réseaux WAN idéaux, qui garantissent les vitesses les plus rapides et une expérience optimale.

HiSecEngine : s'appuyant sur les concepts fondamentaux de la solution de sécurité HiSec de Huawei, ce moteur de sécurité du réseau hautement performant identifie avec précision les menaces inconnues pour garantir des services de base permanents. Il fournit un système de défense intelligent pour protéger le monde numérique entièrement connecté.

À l'occasion du Sommet, China CITIC Bank a fait part des pratiques innovantes qu'elle a utilisées pour construire son réseau de centres de données intelligents grâce à la solution CloudFabric de Huawei. China CITIC Bank a réinventé avec succès ses systèmes informatiques et ses systèmes de réseau de centres de données, ouvrant la voie à l'innovation rapide en termes de technologie financière et aux opérations intelligentes en la matière. CloudFabric aide la Banque à passer d'un simple clic à la reprise après sinistre et à terminer la configuration du réseau en seulement quelques minutes. Grâce à une plate-forme d'exploitation et d'entretien intelligente basée sur l'intelligence artificielle, la solution garantit une continuité de service de 99,999 pour cent et la sécurité des systèmes de transactions financières.

Guo Xiaodong, directeur du département des garanties du campus de Qingdao, appartenant à l'université du Shandong, a présenté le projet d'innovation mené conjointement par Huawei et l'université du Shandong, qui porte sur les pratiques de réseau du campus. Le Wi-Fi s'adaptant à tous les environnements de Huawei est déployé sur plusieurs campus, comme le campus central de Jinan. CampusInsight, l'analyseur intelligent du réseau, est également utilisé pour améliorer l'expérience pédagogique sur le campus. CampusInsight surveille l'expérience de l'utilisateur en temps réel pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur d'authentification ou de défauts sur le réseau. Cette technologie a permis aux 8 000 personnes présentes à la cérémonie de remise des diplômes de 2018, qui s'est déroulée dans le stade de l'université du Shandong, d'avoir simultanément un accès au sans fil.

Dans le domaine de la communication des données, Huawei va continuer à établir des connexions plus intelligentes, en apportant le numérique à tout un chacun, dans tous les foyers et toutes les entreprises, au service d'un monde entièrement connecté et intelligent. Parallèlement à cela, Huawei collaborera avec un plus grand nombre d'entreprises clientes en matière de conception d'innovation de réseau et de pratiques de service approfondies. Nous pensons que le réseau IDN (Intent-Driven Network, soit réseau axé sur l'intention) de Huawei aidera un plus grand nombre d'entreprises à réussir la transformation numérique pour passer à l'ère de l'intelligence artificielle et du cloud à l'avenir.

