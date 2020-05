Huawei anuncia a próxima geração da série OceanStor Pacific, definindo o novo padrão para o armazenamento de dados em massa

A quarta revolução industrial transformou a produção digital na moeda dos novos modelos de negócios. A produção digital transforma os dados em oportunidades, e essas oportunidades em serviços e, por fim, em lucros. Com esse novo fator de produção, as empresas devem encontrar uma forma de baixo custo de coletar e armazenar diferentes tipos de dados, como dados estruturados de serviços fundamentais e dados estruturados em massa de tecnologias como 5G, IoT e UHD. As empresas usam tecnologias de AI para analisar e processor quantidades massivas de dados para convertê-los em conhecimento e serviços, potencializando a eficiência de produção.

Peter Zhou, presidente da linha de produtos de visão inteligente e armazenamento de dados da Huawei, comentou, "Os dados em massa desempenharão um papel cada vez mais importante na transformação digital das empresas. Hoje, apenas 2% dos dados de todo o mundo são armazenados e apenas 10% dos dados são explorados para que agreguem um valor ainda maior. As empresas acabam por se deparar com incapacidade insuficiente, silos de dados e uma gestão complexa, quando lidam com dados em massa. Nossa série OceanStor Pacific foi projetada para solucionar esses aspectos de fragilidade, definindo um novo padrão para a eficiência, a economia e a durabilidade do armazenamento de dados em massa, o que nos torna a escolha de confiança no que tange dados em massa".

Shang Haifeng, presidente do domínio de armazenamento em massa da Huawei, falou sobre as direções estratégicas da Huawei para os cenários de dados em massa:

Liderança em tecnologia: a Huawei desenvolve uma série de hardwares dedicados e catalisa as inovações em software, como intertrabalho multiprotocolo, algoritmos eficientes de redução e confiabilidade multinível para atender às necessidades de cenários específicos.

Inovações comerciais: a Huawei lança mão de tecnologias líderes na indústria em proteção de redundância e de redução de dados para ser a pioneira no setor a promover o modelo de negócios para a capacidade disponível. Este modelo permite que os usuários saibam exatamente o que receberão desde o início, ajudando a reduzir os custos de procurement , TCO e o limiar de uso do armazenamento de dados.

, TCO e o limiar de uso do armazenamento de dados. Expertise do setor: movida pelas exigências específicas do setor, a Huawei está em inovação de seus produtos, buscando acelerar a transformação digital das empresas e catalisar o poder dos dados.

Eficiência, economia e durabilidade: a escolha de confiança para dados em massa

A Huawei lançou a primeira geração de armazenamento de arquivos em 2009 e manteve investimento contínuo em armazenamento de dados desde então, chegando a nº 1 em fatia de mercado na China por quatro anos consecutivos. A série OceanStor Pacific visa se tornar a escolha de confiança para dados em massa, extraindo o máximo de anos de know-how em software e hardware, trazendo inovações revolucionárias em eficiência, custo e confiabilidade.

Eficiência: esta série quebra a fronteira dos serviços para implementar intertrabalho de arquivos de padrão rigoroso, HDFS e protocolos de objetos, abordando as questões de perda de desempenho e semântica causados pelos gateways tradicionais. No P&D independente, um sistema de armazenamento da Huawei simplifica o processamento de dados em diferentes fases. Os dados não precisam ser migrados entre diversos sistemas de armazenamento, melhorando a eficiência do processamento de serviços em até 25% e reduzindo o espaço em 20%. Rompendo o limiar de desempenho, a nova geração do sistema de dados é compatível com aplicações com largura de banda e OPS agressivos, adaptando-se a cargas de HPC cada vez mais complexas.

Economia: a série quebra os limiares arquitetônicos com o modo inovador e de alta confiabilidade, o vNode, em conjunto com a tecnologia de EC elástica de próxima geração. Essa combinação gera uma utilização de disco de até 93%, mais de 40% acima da média da indústria, sem comprometer o desempenho e a confiabilidade. O nó totalmente novo, de alta densidade e grande capacidade, suporta 120 discos em espaço de apenas 5 U, com 2,67x mais densidade do que os servidores de armazenamento para propósitos gerais e com uma redução de espaço de 62,5%. Os dados quentes, mornos e frios são automaticamente armazenados em camadas em SSDs, HDDs e discos Blu-ray sob demanda, o que significa que há um fluxo livre de dados, sem intervenções.

Durabilidade: a série conta com mecanismo em quatro níveis para dados, dispositivos, sistemas e soluções para assegurar alta confiabilidade. Os abrangentes detecção e pré-processamento de ineficácia identificam riscos de falhas antes que ocorram. A série OceanStor Pacific usa mecanismos de DR multiativos entre clusters ativo-ativo e de três locais para um DR entre regiões, o que garante serviços on-line 24h para imagens bancárias, vídeos on-line e outras aplicações de produção.

O armazenamento OceanStor da Huawei já foi usado em mais de 150 países, para mais de 12.000 clientes de uma diversidade de setores, entre os quais transportadoras, serviços financeiros, agências governamentais, empresas de energia, de cuidados com a saúde, do setor manufatureiro e de transportes. O armazenamento OceanStor da Huawei é a escolha ideal para clientes de todo o mundo que buscam armazenar e processar seus dados de serviços.

