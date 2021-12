HUAWEI ANUNCIA LOS GANADORES DE LOS APPGALLERY EDITORS' CHOICE AWARDS 2021 EN EUROPA

Los ganadores de los Editors' Choice Awards 2021, votados por los equipos de editores expertos de Huawei en toda Europa, han sido evaluados en función de la experiencia del usuario y la calidad general. Además de estas cualidades, la innovación también ha sido altamente elogiada este año, junto con las aplicaciones y el contenido que han proporcionado fuertes contribuciones a la sociedad, dos áreas que se han vuelto cada vez más vitales para los consumidores.

"En Huawei, sabemos que las grandes creaciones no sólo provienen de la inspiración, sino también de la dedicación y el trabajo duro. Por ello, estamos inmensamente orgullosos de compartir con el mundo lo mejor de AppGallery y Themes, como muestra de gratitud a todos aquellos creadores incansables que compartieron su luz en este desafiante año" dijo el Dr. Jaime Gonzalo, vicepresidente de HUAWEI Mobile Services Europe, a los ganadores. "Nos encanta ver aplicaciones y contenidos extraordinarios que puedan tener un gran impacto en la vida de las personas, ya sea apoyando iniciativas ecológicas, ayudando a otros a mejorar su salud o alimentando nuestro yo cultural interior a través de magníficos diseños artísticos. Una enorme felicitación a todos los ganadores y estamos deseando acoger su talento de nuevo el año que viene".

Los ganadores de los Editors' Choice Awards 2021 Apps incluyen:

· Best Green App: Too Good To Go

Too Good to Go es la ganadora de esta categoría por su éxito en la creación de una red eficiente y justa de productores y consumidores de alimentos a través de su sistema "Magic Bag". Al incentivar a la gente para que consuma los alimentos que están a punto de caducar, la aplicación ha evitado que se desperdicien millones de comidas y ha creado una situación en la que ganan tanto los consumidores como los productores de alimentos y, lo que es más importante, el planeta.

· Best App to Stay Healthy: adidas Running app by Runtastic

adidas Running App by Runtastic ha ido viento en popa este año, ya que sigue diversificando su oferta de aplicaciones. La aplicación ayuda a las personas a mantenerse activas y en forma con sus deportes favoritos, como el running, el ciclismo y el senderismo (además de muchos otros), y da prioridad a la participación de los usuarios a través de sus animadas funciones de redes sociales y carreras virtuales en línea.

· Best App for Personal Growth: iTranslate Translator & Dictionary

Esta aplicación es una de las mejores herramientas de traducción y diccionario disponibles en la actualidad. iTranslate ha triunfado gracias a su amplio soporte de diferentes escenarios de traducción, todo ello envuelto en un formato de diseño sencillo pero intuitivo. Los usuarios pueden acceder a traducciones en más de 100 idiomas y traducir de diversas maneras, tomando una foto o a través de su modo offline.

· Most Convenient App: TomTom GO Navigation

TomTom GO Navigation es una de las ganadoras por la capacidad de la aplicación de crear una experiencia de conducción fluida y muy agradable. La aplicación actualiza la información de los mapas semanalmente para que la navegación esté siempre al día, mientras que la información precisa sobre el tráfico en directo y la capacidad de la aplicación para trabajar sin conexión permiten a los usuarios navegar siempre con tranquilidad. Además, el asistente de navegación informa a los usuarios de rutas alternativas y les guía de forma segura hasta su destino, sin importar la complejidad de la ruta.

· Most Entertaining App: myTuner Radio & Podcasts

myTuner Radio & Podcasts ha sido elegido para este premio por su inmensa oferta de emisoras de radio y podcasts de alta calidad. Estés donde estés, puedes sintonizar 50.000 emisoras de radio de más de 200 países o seleccionar uno de sus podcasts, con más de un millón para elegir. Para facilitar estas elecciones, la aplicación también ofrece listas de reproducción de tendencias para ayudar a los usuarios a encontrar los contenidos que les gustan y descubrir nuevos intereses.

Los ganadores de los Editors' Choice Awards 2021 Game incluyen:

· Best Multiplayer & Shooter Game: World of Tanks Blitz

World of Tank Blitz es el ganador de este premio debido a su capacidad para ofrecer a los jugadores auténtica emoción en el campo de batalla a través de la variedad y calidad de los vehículos, mapas y modos de juego. Con voces en idiomas totalmente localizados, tanques personalizables, un completo sistema de economía y frecuentes eventos en el juego, los jugadores pueden progresar hasta la victoria final.

· Best Family Game: Homescapes

Homescapes desprende encanto desde el principio y es el ganador de este premio debido a la experiencia cálida y sana que crea para los usuarios. En este juego, el jugador tiene que ayudar al entrañable personaje Austin, cuya mansión necesita una renovación desde hace tiempo. Las familias pueden vivir las increíbles historias de numerosos personajes y descubrir todos los secretos que guarda la mansión.

· Best RPG Game: Guardians of Cloudia

Guardians of Cloudia es uno de los juegos de rol de mundo abierto más atractivos del año y ha sido coronado como ganador de esta categoría por su sólido equilibrio de tipos de clase, su variedad de modos de juego y, por supuesto, su mecánica única de recolección y evolución de mascotas.

· Best Strategy Game: State of Survival

State of Survival es uno de los juegos de estrategia mejor valorados en AppGallery y ha ganado este premio por su increíblemente bien diseñada jugabilidad en varios niveles, además de integrar las mejores partes de la defensa de torres, la gestión de recursos y la estrategia multijugador en un inmenso paquete de survival horror. Tanto si los usuarios luchan contra hordas de zombis como si llevan a cabo un rescate de supervivientes junto a otros jugadores online, estos escenarios de estrategia te mantendrán ocupado durante horas y horas.

· Best Sports Game: Top Eleven 2022

Top Eleven va más allá de la mecánica estándar de los juegos de gestión de fútbol y da a la táctica un toque especializado al permitir a los usuarios desarrollar estilos de juego para sus futbolistas. Premiado como el mejor juego de deportes en AppGallery, ofrece a los usuarios una simulación realista de construcción de un club de fútbol al que también pueden desafiar a sus familiares y amigos, en el camino de convertirse en uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

