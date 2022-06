Huawei anuncia novas invenções que revolucionarão a experiência de IA, 5G e de usuário

Empresa divulga progresso em IP, inovação no evento temático

SHENZHEN, China, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou um lote de invenções importantes como parte de seu prêmio bienal "Top Ten inventions" no Fórum "Broadening the Innovation Landscape 2022", realizado em sua sede em Shenzhen.

O prêmio foi concebido para reconhecer invenções que poderiam criar uma nova série de produtos, se tornar importantes características comerciais dos produtos existentes, ou que gerem valor considerável para a empresa e para o setor.

As invenções premiadas variam desde uma rede neural de bordas que reduz significativamente o consumo de energia e a área de circuito até uma "íris óptica" revolucionária que oferece um identificador único para fibras ópticas. Ele foi desenvolvido para ajudar as operadoras a gerenciar seus recursos de rede, reduzir o tempo e os custos associados à implementação de banda larga.

O anúncio foi feito no contexto dos direitos de propriedade intelectual, da proteção e compartilhamento dos quais a Huawei acredita ser fundamental para o ecossistema tecnológico.

"Proteger o IP é fundamental para proteger a inovação", disse o diretor jurídico da Huawei, Song Liuping. "Estamos ansiosos para licenciar nossas patentes e tecnologias para compartilhar nossas inovações com o mundo. Isso ajudará a ampliar o cenário de inovação, impulsionar nosso setor e promover a tecnologia para todos", acrescentou.

"A Huawei está mudando constantemente e mostrando constantemente ao mundo o valor da propriedade intelectual da China", disse Tian Lipu, presidente da Associação Internacional para o Capítulo da China de Proteção da Propriedade Intelectual.

Até o final de 2021, a Huawei detinha mais de 110 mil patentes ativas em mais de 45 mil famílias de patentes. A empresa teve mais patentes aprovadas do que qualquer outra empresa chinesa, registrou o maior número de pedidos de patente no escritório de patentes da UE e classificou-se em quinto lugar em termos de novas patentes concedidas nos Estados Unidos. Por cinco anos consecutivos, a Huawei ficou em primeiro lugar em todo o mundo em termos de pedidos de tratado de cooperação de patentes.

Alan Fan, diretor do departamento de DPI da Huawei, declarou que o valor das patentes da Huawei teve amplo reconhecimento no setor, especialmente em padrões convencionais, como tecnologia celular, Wi-Fi e codecs de áudio/vídeo.

"Nos últimos cinco anos, mais de dois bilhões de smartphones foram licenciados para as patentes 4G/5G da Huawei. E em relação a veículos, cerca de oito milhões de veículos conectados licenciados para patentes da Huawei estão sendo entregues aos consumidores todos os anos", disse Fan.

A Huawei também está trabalhando ativamente com empresas de administração de licença de patente para oferecer licenças "unificadas" para padrões convencionais.

"Mais de 260 empresas, respondendo por um bilhão de dispositivos, obtiveram as licenças de patente HEVC da Huawei por meio de um pool de patentes", disse Fan. Ele acrescentou que a empresa está em discussão para estabelecer um novo grupo de patentes para oferecer ao setor "acesso rápido" às patentes da Huawei para dispositivos Wi-Fi em todo o mundo.

A Huawei também está discutindo programas de licenciamento conjunto para patentes 5G com especialistas em licenciamento e outros patenteados líderes do setor.

Liu Hua, diretor do Escritório da Organização Mundial de Propriedade Intelectual da China, elogiou o foco sustentado da Huawei em inovação, dizendo: "Estamos ansiosos para ver a Huawei continuar a sua participação na competição global de alto nível com a inovação em sua essência."

Para Manuel Desantes, ex-vice-presidente do Escritório de Patentes Europeu, dado o grande número de mudanças no mundo atualmente, o que mais importa não é mais o número de patentes ou invenções registradas. "O sistema IP deve garantir que as criações que merecem proteção sejam aquelas que trazem valor real", disse ele.

Isso marcou o terceiro evento de inovação e IP que a Huawei organizou em suas práticas de inovação. Todos os anos, a Huawei investe mais de 10% de sua receita de vendas em P&D.

Em termos de despesas em P&D, a Huawei ficou em segundo lugar no ranking do Quadro de Pontuação de Investimento em P&D Industrial da UE de 2021. Em 2021, a empresa aumentou seu investimento em P&D para 142,7 bilhões de yuans, o que representa 22,4% de nossa receita total. Na última década, o investimento total da Huawei em P&D ultrapassou 845 bilhões de yuans.

FONTE Huawei

SOURCE Huawei