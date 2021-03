HUAWEI AppGallery Connect Academy - un événement en direct qui offre des informations pratiques et permet aux développeurs d'applications d'atteindre de nouveaux sommets

Le succès d'une application ne dépend pas seulement de la valeur qu'elle offre aux utilisateurs, mais aussi de l'efficacité avec laquelle elle les atteint. Comment acquérir le plus d'utilisateurs possible ? Comment atteindre les utilisateurs cibles avec une précision optimale ? Comment améliorer la monétisation tout en continuant à acquérir des utilisateurs ?

La plateforme de services d'applications AppGallery Connect de HUAWEI est conçue pour aider les développeurs d'applications à améliorer l'efficacité du développement et des opérations, à attirer un plus grand nombre d'utilisateurs et à générer davantage de revenus en offrant des services de bout en bout à chaque étape du processus, de l'innovation et du développement des applications à la distribution, aux opérations et à l'analyse.

Associez-vous à AppGallery Connect pour développer votre activité, en tirant parti de la distribution mondiale des applications et de la prise en charge d'un grand nombre d'appareils.

En tant que troisième marché mondial des applications, HUAWEI AppGallery a attiré plus de 530 millions de MAU dans plus de 170 pays et régions à la fin de 2020. En outre, 2,3 millions de développeurs ont établi un partenariat avec AppGallery dans le monde entier, ce qui représente 384 milliards de distributions d'applications sur AppGallery rien qu'en 2020.

Outre la distribution d'applications, AppGallery Connect peut également fournir des services d'exploitation et de croissance pour stimuler le succès des entreprises.

A/B Testing : Menez des expériences de groupe pour déterminer la meilleure variante pour les applications.

Dans un exemple notable, une équipe de développement d'une application a divisé les utilisateurs en deux groupes pour déterminer si une nouvelle fonction pouvait faciliter l'engagement des utilisateurs. Avec l'aide de tests A/B, l'équipe a constaté que la nouvelle fonction était attrayante pour les utilisateurs, et l'a finalement publiée, ce qui s'est avéré exact, puisque la durée d'activité quotidienne des utilisateurs a augmenté de 15 %.

Configuration à distance : Modifiez l'apparence et le fonctionnement de l'application, sans obliger les utilisateurs à la mettre à jour.

Sleep Sounds est une application qui propose des berceuses et un bruit blanc naturel pour aider les utilisateurs à s'endormir plus facilement. L'équipe de Sleep Sounds a utilisé le service de configuration à distance pour apporter des modifications à son application, tout en évitant de devoir publier une nouvelle version. Après seulement deux semaines d'utilisation du service, Sleep Sounds a vu le nombre d'utilisateurs augmenter de 8 % et l'engagement des utilisateurs de 10 %.

App Linking : Fournissez un accès au lien cohérent sur toutes les plateformes et versions, pour des taux de conversion plus élevés.

Par exemple, si certaines entreprises prévoient une promotion dans leurs applications, App Linking peut les aider à placer le lien promotionnel sur une gamme variée de plateformes publicitaires. En cliquant sur un lien, l'utilisateur peut accéder directement au contenu de l'application. Les utilisateurs qui n'ont pas installé l'application seront redirigés vers HUAWEI AppGallery pour le téléchargement et l'installation.

App Messaging : Envoyez des messages contextuels pour susciter l'intérêt des utilisateurs.

Avec l'application Call Screen, les utilisateurs peuvent choisir parmi une série d'habillages personnalisés pour les appels entrants. Son développeur a constaté que certains des nouveaux skins qu'il avait publiés n'étaient pas téléchargés par de nombreux utilisateurs. Pour y remédier, ils ont utilisé le service App Messaging pour informer les utilisateurs des nouveaux skins disponibles, après avoir obtenu leur consentement. Le service a permis d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'application de 11 % en trois semaines seulement.

AppGallery Connect Academy · Live : Nous nous connectons, vous vous développez

Pour en savoir plus sur les opérations et les services de croissance d'AppGallery Connect, veuillez vous rendre à l' « AppGallery Connect Academy ∙ Live », qui se tiendra à partir de 11h00 UTC+02h00 le 31 mars 2021.

