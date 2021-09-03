HUAWEI AppGallery Connect представляет сервисы для внесерверной обработки данных

News provided by

Huawei consumer business group

Sep 03, 2021, 08:19 ET

HUAWEI AppGallery Connect предлагает разработчикам приложений доступ к сервисам для внесерверной обработки данных 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 3 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- HUAWEI AppGallery Connect представляет ряд сервисов для внесерверной обработки данных, среди которых служба аутентификации Auth Service, облачная база данных Cloud DB, набор облачных функций Cloud Functions, облачное хранилище Cloud Storage и облачный хостинг Cloud Hosting. Данные сервисы предназначены для разработчиков приложений и предлагаются с целью упрощения процесса разработки, эксплуатации и обслуживания. HUAWEI AppGallery Connect, являющаяся универсальной сервисной платформой для приложений, активно продвигает использование внесерверной обработки данных для внедрения инноваций в своей экосистеме.

AppGallery Connect Serverless Services
AppGallery Connect Serverless Services

С Auth Service разработчикам проще создать систему аутентификации пользователей при более низких затратах за счет предустановленных функций. Сервис предоставляет SDK для различных платформ. Пользователи могут осуществлять вход в приложение с помощью номера мобильного телефона, адреса электронной почты, HUAWEI ID или сторонних учетных записей, например, Facebook и Twitter.

Cloud Functions помогает быстро создавать серверные службы приложений — код запускается без необходимости управлять какими-либо серверами. При таком подходе разработка и тестирование проводятся функциональными подразделениями, а разработчики могут сосредоточиться на логике работы самого приложения. Кроме того, эта функция упрощает процесс эксплуатации и технического обслуживания и обеспечивает надлежащее распределение ресурсов.

Cloud DB — это легко масштабируемая бессерверная база для безопасного управления данными. С Cloud DB разработчики получают доступ к пакетам SDK для использования в облаке и на устройствах. Сервис обеспечивает автоматическую синхронизацию данных между различными устройствами и отлично подходит для быстрой разработки приложений. 

В Cloud Storage разработчики могут безопасно размещать большие объемы созданных пользователями данных, таких как изображения, аудио- и видеозаписи. Этот сервис предусматривает использование пакетов SDK для облака и устройств, поэтому разработчикам не требуется настраивать серверы или выполнять конфигурации сети доставки контента (CDN), а процессы эксплуатации и обслуживания полностью автоматизированы.

Cloud Hosting предлагает универсальные хостинговые возможности для быстрого запуска веб-сайтов. Пользователи получают доступ к веб-приложениям без необходимости развертывания каких-либо облачных серверов. Используя Cloud Hosting, разработчики могут сосредоточиться на логике работы приложения и не тратить время на развертывание системы в облаке.

Сервисы HUAWEI AppGallery Connect для внесерверной обработки данных также предусматривают следующее:

1. Режим оплаты по мере использования

2. Бесплатные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию  

3. Возможность быстрого развертывания 

Для разработчиков предусмотрены бесплатные квоты на тестирование сервисов для внесерверной обработки данных. Для получения более подробной информации ознакомьтесь со следующими документами: Auth Service, Cloud Functions, Cloud Storage, Cloud DB и Cloud Hosting. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Github. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1607477/AppGallery_Connect_Serverless_Services.jpg

SOURCE Huawei consumer business group

Also from this source

Lancement officiel des services sans serveur de HUAWEI AppGallery ...

Oficiální vydání bezserverových služeb HUAWEI AppGallery Connect...

Explore

More news releases in similar topics