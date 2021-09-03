HUAWEI AppGallery Connect представляет сервисы для внесерверной обработки данных

С Auth Service разработчикам проще создать систему аутентификации пользователей при более низких затратах за счет предустановленных функций. Сервис предоставляет SDK для различных платформ. Пользователи могут осуществлять вход в приложение с помощью номера мобильного телефона, адреса электронной почты, HUAWEI ID или сторонних учетных записей, например, Facebook и Twitter.

Cloud Functions помогает быстро создавать серверные службы приложений — код запускается без необходимости управлять какими-либо серверами. При таком подходе разработка и тестирование проводятся функциональными подразделениями, а разработчики могут сосредоточиться на логике работы самого приложения. Кроме того, эта функция упрощает процесс эксплуатации и технического обслуживания и обеспечивает надлежащее распределение ресурсов.

Cloud DB — это легко масштабируемая бессерверная база для безопасного управления данными. С Cloud DB разработчики получают доступ к пакетам SDK для использования в облаке и на устройствах. Сервис обеспечивает автоматическую синхронизацию данных между различными устройствами и отлично подходит для быстрой разработки приложений.

В Cloud Storage разработчики могут безопасно размещать большие объемы созданных пользователями данных, таких как изображения, аудио- и видеозаписи. Этот сервис предусматривает использование пакетов SDK для облака и устройств, поэтому разработчикам не требуется настраивать серверы или выполнять конфигурации сети доставки контента (CDN), а процессы эксплуатации и обслуживания полностью автоматизированы.

Cloud Hosting предлагает универсальные хостинговые возможности для быстрого запуска веб-сайтов. Пользователи получают доступ к веб-приложениям без необходимости развертывания каких-либо облачных серверов. Используя Cloud Hosting, разработчики могут сосредоточиться на логике работы приложения и не тратить время на развертывание системы в облаке.

Сервисы HUAWEI AppGallery Connect для внесерверной обработки данных также предусматривают следующее:

1. Режим оплаты по мере использования

2. Бесплатные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию

3. Возможность быстрого развертывания

Для разработчиков предусмотрены бесплатные квоты на тестирование сервисов для внесерверной обработки данных. Для получения более подробной информации ознакомьтесь со следующими документами: Auth Service, Cloud Functions, Cloud Storage, Cloud DB и Cloud Hosting. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Github. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1607477/AppGallery_Connect_Serverless_Services.jpg

SOURCE Huawei consumer business group