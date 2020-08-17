HUAWEI Assistant · TODAY удостоился престижной премии Red Dot Award 2020

HUAWEI Assistant · TODAY - это персональный помощник, найти который можно в крайнем левом углу экрана смартфона HUAWEI. Помощник обеспечивает быстрый доступ к различным службам без загрузки приложения. Для активации виртуального помощника пользователям мобильных устройств HUAWEI и HONOR нужно просто провести пальцем слева направо на домашнем экране гаджета. Смарт-ассистент создает принципиально новый уровень интеллектуального функционала, помогая пользователям оперативно находить необходимые им сервисы и информацию. По состоянию на второй квартал 2020 года HUAWEI Assistant - TODAY ежедневно упрощает жизнь 210 млн ежемесячно активных пользователей в 170 странах и регионах мира.

С точки зрения дизайна, HUAWEI Assistant · TODAY обеспечивает безупречный опыт интеллектуального пользовательского взаимодействия. Помощник устраняет барьеры между приложениями, при одном нажатии предоставляя эффективные сервисы поиска, быстрого доступа, смарт-услуги и рекомендации контента. Виртуальный ассистент изучает предпочтения пользователя, адаптируя рекомендуемый контент и делая процесс взаимодействия более интуитивным.

С помощью HUAWEI Assistant · TODAY пользователи могут с легкостью находить необходимые приложения, настройки или файлы на своих смартфонах, одновременно просматривая новостную ленту, настраиваемую в соответствии с их индивидуальными предпочтениями. Кроме того, одной из ключевых опций HUAWEI Assistant · TODAY являются "умные" сервис-карты, в которых отображаются уведомления и напоминания, исходя из потребностей пользователя и конкретных прикладных сценариев. Например, пользователь может следить за достижениями своей любимой команды с помощью карты "Спорт" или получать важные напоминания и уведомления о предстоящих поездках посредством карты "Путешествия", отслеживающей реальное местонахождение смартфона.

Команда HUAWEI Assistant · TODAY продолжит разрабатывать новые смарт-сервисы для комфорта своих пользователей. Компания HUAWEI планирует непрерывно оптимизировать свой продукт, предлагая каждому пользователю услуги настоящего личного помощника в повседневных задачах.

О премии Red Dot Design Award: Учрежденная в Германии в 1955 году Red Dot Design Award входит в тройку крупнейших дизайнерских премий мира наряду с немецкой iF Design Award и американской IDEA International Design Excellence Awards. Ежегодно рассматривая свыше 18 000 конкурсных заявок, Red Dot Design Award имеет статус одного из самых авторитетных международных знаков качества. Лауреаты премии включаются в ежегодные специализированные издания, выставляются в музеях и на онлайн-платформах. Больше информации см. на www.red-dot.de .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1229060/HUAWEI_UCD_Center.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1229061/HUAWEI_Assistant___TODAY_won_Red_Dot_Award_Brands.jpg

SOURCE Huawei