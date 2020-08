HUAWEI Assistant · TODAY zdobywcą znanej na całym świecie nagrody Red Dot Award za rok 2020

Umieszczony „na lewej krawędzi ekranu" HUAWEI Assistant · TODAY to osobisty asystent wbudowany w smartfon HUAWEI, który zapewnia szybki dostęp do różnych usług bez konieczności ściągania aplikacji. Aby uruchomić asystenta, dostępnego na urządzeniach mobilnych HUAWEI i HONOR, wystarczy przesunąć w prawo palcem po ekranie głównym. Inteligentny asystent pomaga użytkownikom wyszukiwać usługi i informacje w momencie i w miejscu, w którym są potrzebne. Według stanu na II kw. 2020 r. HUAWEI Assistant · TODAY codziennie ułatwia życie i zapewnia większy komfort 210 mln miesięcznym aktywnym użytkownikom w 170 państwach i regionach.

HUAWEI Assistant · TODAY zaprojektowany został w taki sposób, by zapewnić jak największy komfort użytkowania. Asystent przełamuje bariery pomiędzy aplikacjami, zapewniając wydajność takich usług, jak wyszukiwanie i odkrywanie, szybki dostęp, dynamika inteligentnej usługi i rekomendacje treści za jednym dotknięciem ekranu. Ponadto zapamiętuje on preferencje użytkowników, przedstawiając bardziej intuicyjne rekomendacje, które w optymalnym stopniu odpowiadają ich potrzebom.

Dzięki HUAWEI Assistant · TODAY użytkownicy w bardzo łatwy sposób mogą znaleźć wszystkie aplikacje, ustawienia i pliki na swoich smartfonach, jednocześnie przeglądając specjalnie dostosowane do ich preferencji wiadomości dotyczące przedmiotów, które ich interesują. Co więcej, jedną z jego kluczowych funkcjonalności jest karta inteligentnych usług, która wyświetla powiadomienia i przypomnienia w oparciu o potrzeby użytkownika i określone scenariusze użytkowania. Przykładowo karta sportowa daje użytkownikom możliwość śledzenia na bieżąco informacji dotyczących ich ulubionego zespołu, a karta podróżnicza zapewni jednocześnie w czasie rzeczywistym informacje i przypomnienia ułatwiające podróżowanie w oparciu o miejsce, w którym znajduje się użytkownik.

Planowane są dalsze prace nad udoskonalaniem HUAWEI Assistant · TODAY z myślą o zapewnieniu użytkownikom smartfonów jeszcze większego komfortu. W tym celu HUAWEI będzie doskonalić swój produkt tak, by w jak największym stopniu spełniał on potrzeby wszystkich użytkowników, stając się niejako osobistym asystentem, który towarzyszy im na co dzień.

Nagroda Red Dot Design Award: Powstała w 1995 r. w Niemczech nagroda Red Dot Design Award zalicza się do trzech najważniejszych nagród w branży projektowej obok niemieckiej iF Design Award i amerykańskiej IDEA International Design Excellence Awards. Do konkursu Red Dot Design Award wpłynęło 18 tys. zgłoszeń, co czyni tę nagrodę jednym z najbardziej pożądanych na świecie znaków jakości w projektowaniu. Zwycięzcy prezentowani są w rocznikach, muzeach i na stronie internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.red-dot.de.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1229060/HUAWEI_UCD_Center.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1229061/HUAWEI_Assistant___TODAY_won_Red_Dot_Award_Brands.jpg

SOURCE Huawei