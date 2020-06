Huawei Atlas 900 AI Cluster gana el Only Best of Show Award para IA en Interop Tokyo 2020

TOKIO, 4 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El panel jurado de Interop Tokyo 2020 ha concedido a Huawei Atlas 900 AI cluster el Best of Show Award en reconocimiento de su potente computación IA y disipación de calor superior. Huawei Atlas 900 es el único producto IA de 2020 en recibir el Best of Show Award. El rendimiento excepcional de Atlas 900 es un catalizador para la investigación IA global e impulsa la aplicación IA en las industrias.