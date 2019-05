Huawei Atlas získal dvojnásobné víťazstvo v rámci ocenení Red Dot Design Award

Cena Red Dot Award je medzinárodne uznávaná pečať najvyššej kvality dizajnu. Ocenenie udeľuje Design Zentrum Nordrhein Westfalen v nemeckom Essene. Do súťaže je možné prihlásiť produkty, ktoré sú na trhu najviac dva roky a víťazov ocenenia Red Dot vyberá medzinárodná porota. Akceleračná karta umelej inteligencie Huawei Atlas 300 a stanica umelej inteligencie u koncového používateľa získali ocenenie Red Dot Design Award, Oscara za produktový dizajn, vďaka svojmu inovatívnemu vzhľadu. Atlas sa vyznačuje inteligenciou a výkonom a tiež odvádzaním tepla bez kompromisov v estetike a funkčnosti.

Na podujatí HUAWEI CONNECT 2018 uviedol Huawei inteligentnú výpočtovú platformu Atlas založenú na čipových sadách umelej inteligencie Huawei Ascend. Produkty Atlas je možné zakúpiť v rôznych formách, vrátane akceleračných modulov, kariet, staníc umelej inteligencie u koncového používateľa a zariadení. Atlas pomáha spoločnosti Huawei získať lepšiu pozíciu na trhu na vybudovanie infraštruktúry umelej inteligencie pre všetky scenáre, od zariadenia cez koncového používateľa až po cloud. Akceleračná karta Atlas 300 AI sa používa hlavne na inferenciu dátového centra. Stanica umelej inteligencie pre koncového používateľa Atlas 500 poskytuje funkcie umelej inteligencie pre používateľa.

Akceleračná karta umelej inteligencie Atlas 300 sa dodáva v polovičnej výške a polovičnej dĺžke štandardnej karty PCIe a je určená pre scenáre dátových centier a serverov koncových používateľov. Akceleračná karta podporuje viac typov presnosti údajov. Jediná karta poskytuje 64 TOPS výpočtových výkonov INT8, ktoré zabezpečujú vynikajúcu výkonnosť v aplikáciách hlbokého učenia a inferencie.

Základná stanica umelej inteligencie Atlas 500 je špičkový produkt, ktorý integruje schopnosť spracovania umelej inteligencie. Poskytuje 16 kanálov s možnosťou spracovania videa vo vysokom rozlíšení (HD) vo veľkosti set-top-boxu (STB). Je navrhnutá pre náročné prostredie s teplotou -40°C až +70°C a je použiteľná pre scenáre ako je doprava, ošetrovateľstvo, maloobchod bez dozoru a inteligentná výroba.

Víťazstvo v oceneniach Red Dot Award je ďalším medzinárodným uznaním Atlasu po tom, čo v roku 2018 získal ocenenie Tokio Interop Award, Runner-Up a cenu China International Industry Fair Award. Ako integrovaná súčasť kompletného riešenia umelej inteligencie pre všetky scenáre umožní Atlas budúcnosť na báze umelej inteligencie s vysokým výpočtovým výkonom a pomôže zákazníkom riešiť výzvy v ére umelej inteligencie a cloudu, čím urýchli inteligentnú transformáciu podnikov.

Spoločnosť Huawei sa stala celosvetovým dodávateľom informačných technológií so širokým spektrom serverov a kompletnou ponukou IT produktov. Huawei poskytuje IT infraštruktúru presvedčivého výkonu, jednoduchosti a efektivity s cieľom pomôcť globálnym podnikom a organizáciám dláždiť cestu smerom k digitálnej transformácii. Doposiaľ si 211 spoločností z rebríčka Fortune Global 500 a 48 zo 100 najlepších podnikov spomedzi 500 globálnych spoločností zvolilo Huawei za svojho partnera pre digitálnu transformáciu. Viac informácií o inteligentných výpočtových produktoch značky Huawei nájdete na webovej stránke: https://e.huawei.com/en/solutions/hic.

