Huawei: Avanzar hacia la Net5.5G, impulsar un nuevo crecimiento

BANGKOK, 1 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Durante el Foro Global de Banda Ultraancha 2022 (UBBF 2022), Kevin Hu, presidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, pronunció un discurso de apertura titulado "Avanzar hacia la Net5.5G, impulsar un nuevo crecimiento" (Stride to Net5.5G, Boost New Growth). El discurso revela las principales oportunidades comerciales y medidas clave para que los operadores logren un nuevo crecimiento en el negocio B2B, describe los nuevos requerimientos para la red de transporte IP convergente en la era 5.5G y expone la característica clave de la Net5.5G.

La organización global de investigación de mercado OMDIA publicó anteriormente el informe técnico "Research on the trends of Data Communication for 2030" (Investigación sobre las tendencias de la comunicación de datos para 2030) y la visión de la industria Net5.5G, que expone la intención central y las seis características clave de la futura red de comunicación de datos.

Kevin Hu observó que la transformación digital de las empresas traerá aún más nuevas oportunidades para los operadores del negocio B2B. La Net5.5G ayudará a los operadores a lograr la actualización integral de la línea privada MPLS VPN tradicional a la "Línea privada + X", y ofrecerá a los clientes una amplia cartera de soluciones para impulsar un nuevo crecimiento en los ingresos B2B. "Línea privada + X" incluye las siguientes combinaciones:

Línea Privada + Prémium, con base en la tecnología de segmentación automática, que puede proporcionar una solución de red privada de segmentación virtual a nivel de inquilino en la red convergente. En comparación con la línea privada MPLS VPN, la calidad es mayor y cumple con los requerimientos de interconexión de las redes troncales en industrias como la financiera.

Línea privada + LAN/Wi-Fi administrada. La red LAN/WLAN basada en la gestión de la nube es más eficiente y permite que los operadores se extiendan desde la línea privada MPLS VPN tradicional hasta la red LAN de las PYMES para lograr servicios de red de gestión de la nube que integran WAN, LAN, Wi-Fi e IOT.

Línea privada + SD-WAN: a través de la tecnología de automatización SD-WAN, se amplía la red híbrida de MPLS VPN y otras tecnologías de línea privada, lo que ofrece a las empresas una experiencia de acceso a la nube rápida y flexible.

En general, para el desarrollo de los servicios MBB, FBB y B2B, las redes básicas de transporte IP de los operadores se acelerarán hacia la Net 5.5G y la industria en su conjunto también necesita hacer las reservas técnicas correspondientes con anticipación. Una de las características clave de la Net5.5G de OMDIA es la banda ultraancha verde (GUB). A través de las capacidades de banda ultraancha de 50GE a la estación base, de 100GE al BNG y de 800GE a la red troncal, puede admitir los requerimientos de experiencia de 10 Gpbs "en todas partes" de los usuarios finales y proporcionar un crecimiento del ancho de banda de más de 10 veces para aplicaciones interactivas en tiempo real.

Al mismo tiempo, la red de centros de datos se ha convertido cada vez más en la infraestructura de preferencia para que los operadores proporcionen servicios de TI. En el futuro, esta tecnología avanzará hacia una arquitectura convergente de all-ethernet que admitirá una escala de servidores a nivel de millones de DC, interconexión de 800GE y promoción de la automatización del ciclo de vida completo con redes de conducción autónoma L4.

Las características clave de la Net5.5G sugeridas por OMDIA también incluyen IA de red multidominio (MNA), alta resiliencia y baja latencia (HRL), IPv6 mejorada (IPE) como E2E SRv6, IoT masivo heterogéneo (HMI) y red de confianza omnipresente (UTN). Estos son los elementos clave para apoyar el nuevo crecimiento de la 5.5G, F5.5G y el negocio B2B de los operadores de la "Línea privada + X".

Kevin Hu destacó que el desarrollo de la Net5.5G requiere los esfuerzos conjuntos de la industria. Huawei trabajará en conjunto con sus clientes y socios para promover el consenso de la industria y los estándares relacionados, hacer una reserva de innovaciones tecnológicas clave, acelerar el proyecto piloto de innovación en escenarios comerciales y seguir explorando nuevos límites comerciales. Avancemos hacia la Net5.5G, impulsemos un nuevo crecimiento.

