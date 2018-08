Huawei bygger et overlegent optisk transportnettverk for ÖBB

SHENZHEN i Kina, 27. august 2018 /PRNewswire/ -- Huawei har utplassert et optisk transportnettverk (OTN) ved bruk av «Dense Wavelength Division Multiplexing» (DWDM) for De østerrikske statsbaner (ÖBB). DWDM-teknologi muliggjør ytelse i 100 Gbit/s samt evnen til å utvide bredbåndssystemer på en effektiv måte. Huaweis DWDM OTN-produkter er tilpasset for ÖBB og benyttes på flere ulike steder både i Østerrike og i Tyskland.

En av de mest pålitelige jernbaneoperatørene i Europa

ÖBB-gruppen, som er et av Østerrikes ledende transportselskaper, frakter 459 millioner passasjerer og 115 millioner tonn varer i året. ÖBB er en av de mest pålitelige jernbaneoperatørene i Europa med en punktlighet på 96 prosent. Over 40 000 ansatte totalt i gruppen sørger for at nesten 1,3 millioner passasjerer når bestemmelsesstedet sitt hver eneste dag.

Med 10 til 15 prosent årlig vekst innen togtransport opplevde ÖBB økt overbelastning på nettverkene selskapet brukte for kommunikasjon og billetter. En annen ting som er viktig, er kravet om at raskere tog skal ha modernisert togstyring som også er basert på ICT. Med planer om å utvide tognettverket til 90 prosent av landet gjør ÖBB seg klare til å bygge flere stasjoner og øke tilgjengelige båndbredderessurser på lokale og sentrale nettverk. Alle nåværende og fremtidige stasjoner vil bli utstyrt med videoovervåkningssystemer i High-Definition (HD), intelligente kontorsystemer og andre digitale informasjonssystemer for jernbanen. Et nytt, høyhastighets backbone-nett var nødvendig for å holde følge med den voksende etterspørselen etter jernbanetjenester i Østerrike.

Trumfkortet er et overlegent nettverk

ÖBBs gamle 10G-nettverk led under utilstrekkelig ytelse fordi over 80 prosent av nettverkets båndbredde allerede var i bruk. Nye krav til trådløs togkontroll, sentralisert kommunikasjon og automatiske operasjoner kunne ikke oppfylles på grunn av utilstrekkelig båndbredde. Intelligente kontorer og moderne produksjonssystemer måtte kobles til et samkjørt høyhastighets backbone-nettverk for å gi bedre kommunikasjon. I tillegg må alle jernbanetjenester ha nettverkkommunikasjonssystemer som er helt sikre og pålitelige.

ÖBB mener at et stabilt, raskt nettverk av høy kvalitet er av avgjørende betydning ved utvikling av jernbanekommunikasjon. Med andre ord er et overlegent nettverk selve trumfkortet for en ledende jernbaneoperatør. Med utgangspunkt i denne forståelsen søkte ÖBB en erfaren partner som var i stand til å utplassere nettverk i industrielle omgivelser.

Huaweis DWDM-teknologi

Med utgangspunkt i ÖBBs krav brukte Huawei DWDM-teknologi som vanligvis brukes i telekommunikasjonsmarkedet til å konstruere optiske transportnettverk.

OTN-arkitekturen for undersentral og linjedeling maksimerer utnyttelsen av linjens båndbredde, muliggjør tilgang til flere typer tjenester og gir en vesentlig forbedring av fleksibiliteten av tjenestekonfigurasjon og konsolidering av trafikk.

Det nye nettverket bruker Multi-Service OTN (MS-OTN)-funksjonen til å støtte OTN-er, Virtual Circuits (VC-er) og krysskoblinger, noe som muliggjør en helhetlig administrasjon av alle typer tjenester, og som resulterer i et intelligent nettverk for fremtiden.

I det nye systemet er båndbredden økt til inntil 100 Gbit/s per bølgelengde, eller inntil 8 Tbit/s over hvert fiberpar. Fremtidige oppgraderinger vil utvide båndbredden fra 100G til 400G, 1T, og 2T kanaler per bølgelengde.

Funksjonene Fiber Doctor (FD) og Optical Doctor (OD) bruker automatisk ferdigstilling og optimalisering for å minimere drifts- og vedlikeholdskostnadene som holder nettverket i optimal stand.

Beskyttelsesmekanismer på elektriske og optiske lag muliggjør raske bytter og eliminerer avbrudd i tjenestene. Takket være disse innebygde egenskapene kan DWDM-teknologier brukes til å bære viktige sikkerhetsrelaterte data.

Sommeren 2016 utplasserte Huawei og NIC Solutions i fellesskap et nytt OTN på 52 steder i Østerrike og Tyskland, inkludert et Ethernet-basert styringssystem. Så snart det var i drift, oppnådde OTN-nettverket positive resultater som har vært gjensidig fordelaktige for både ÖBB og selskapets kunder.

Konkurransedyktig fordel i operativ ledelse

ÖBBs nye OTN-infrastruktur har generert umiddelbare og betydelige fordeler, inkludert løsninger på eldre ytelsesproblemer og levering av tilstrekkelig båndbredde for kunder. OTN støtter fleksible tjeneste-tilgangsmoduser og tilrettelegger for høy enhetsutnyttelse, forenklet databehandling og effektiv drifts- og vedlikeholdsadministrasjon. Resultatene gir ÖBB en konkurransemessig fordel innen operativ ledelse. I tillegg vil den nye OTN-en bidra til en kontinuerlig optimalisering av ÖBBs produkter og tjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/obb-optical-transport-network-case.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_banner_EEBGHQ175137L&source=ebghmbanner