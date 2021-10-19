Huawei: быстрорастущий лидер магического квадранта Gartner 2021 для первичного хранения

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei занимает одно из ведущих мест в Magic Quadrant 2021 года по первичному хранению данных у Gartner — ведущей в мире научно-исследовательской и консалтинговой компании. В этом отчете показано, как основные хранилища Huawei переросли в крепкие и превзошли контрольные показатели, установленные в 2020 году. Более того, Huawei является единственным поставщиком в квадранте лидеров, достигшим быстрых усовершенствований обоих критериев (способность к реализации и полнота видения). Быстрый рост компании Huawei, уже 6 лет подряд входящей в число лидеров, является результатом ее выдающихся предложений по созданию хранилищ OceanStor all-flash.

Gartner перечисляет следующие конкурентные преимущества, предлагаемые первичным хранилищем Huawei:

Трехуровневая система управления данными на базе искусственного интеллекта, предлагаемая компанией Huawei, обеспечивает межстековое управление, визуализацию, моделирование и анализ рабочей нагрузки для упрощения инфраструктурных операций.

Компания Huawei усовершенствовала свой производственный потенциал, что привело к ускоренному росту и внедрению на рынок за пределами своего базового Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC).

Решения клиентов о выборе Huawei в пользу конкурентоспособной продукции, как правило, благоприятствуют акцентированию внимания на ценообразовании, высоких показателях и инвестициях в инициативы «дорожная карта».

Компания Huawei начала исследования и разработки в области технологий хранения данных с 2002 года и запустила 12 научно-исследовательских центров по всему миру. Имея более 4000 инженеров НИОКР и более 1000 патентов на хранение, компания Huawei осуществляет руководство и принимает активное участие в работе более чем 30 международных отраслевых организаций в целях непрерывного расширения своего инновационного потенциала и повышения ключевой конкурентоспособности.

Хранилище Huawei OceanStor было развернуто более чем в 150 странах и регионах для более чем 15 тысяч клиентов в различных отраслях, включая транспортную, финансовую, государственную, энергетическую, медицинскую, производственную и транспортную. Хранилище Huawei OceanStor — идеальный выбор для клиентов со всего мира, желающих хранить и обрабатывать свои сервисные данные.

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