Huawei capacita a transformação digital de clientes financeiros globais com estratégia centrada em dispositivos móveis e recursos de nuvem, IA e 5G

SHENZHEN, China, 10 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei realizou hoje o Global FSI Summit 2020 (parte on-line no exterior) com o tema "Prosperar digitalmente no futuro móvel". Instituições e empresas financeiras foram convidadas a compartilhar suas experiências e insights ao lidar com o "novo normal" na era pós-pandemia, envolvendo a primeira implementação móvel acelerada e o uso de FinTechs para garantir a continuidade dos negócios e remodelar os modelos de serviços financeiros. A Huawei acredita que os recursos móveis são essenciais para os futuros bancos. Apoiar a esse negócio centralizado em dispositivos móveis demandará novas arquiteturas de TI e os principais recursos de nuvem, IA e 5G. Por ser líder em tecnologia, a Huawei fornece a seus clientes financeiros globais soluções competitivas em TIC financeiras e trabalha com vários parceiros líderes mundiais em inovação conjunta.

A cúpula atraiu as principais instituições financeiras do mundo, incluindo o Shanghai Pudong Development (SPD) Bank, o China Construction Bank, o Singapore DBS Bank, o Sberbank, o BBVA, o Isbank, o principal fornecedor de soluções financeiras do mundo, o Temenos, e as instituições analistas IDC e outros participantes globais do setor.

As instituições financeiras que aderirem à primeira estratégia móvel e à digitalização terão mais sucesso

A pandemia da COVID-19 fez avançar as operações digitais no setor financeiro com mais confiança e determinação na implementação. Além disso, o setor demonstrou suas vantagens e valor na aplicação de novas tecnologias em operações digitais.

Peng Zhongyang, diretor do conselho, presidente do Enterprise Business Group da Huawei, afirmou: "Com base na computação em nuvem, big data, inteligência artificial, 5G e outras tecnologias de TIC, a inovadora FinTech abraçará novas oportunidades e liderará a atualização de serviços financeiros. Combinamos nossos 30 anos de experiência técnica, recursos e insights do setor com as necessidades dos clientes, para fornecer produtos e soluções financeiras competitivas de TIC em vários domínios e colaborar com inúmeros parceiros para a inovação conjunta. Acreditamos que as instituições financeiras prontas para a digitalização provavelmente terão mais sucesso".

A adesão ao princípio do "móvel primeiro" para ter experiências inteligentes é a base para as estratégias de negócios centradas no cliente das instituições financeiras, disse Jason Cao, presidente da Unidade de Negócios de Serviços Financeiros Globais do Enterprise BG da Huawei. "Acreditamos que a capacidade móvel será o centro do futuro do setor bancário. Isso não vale apenas para a interface que se conecta ao cliente, mas também às operações internas e colaborações com parceiros. O apoio a esse negócio centralizado em dispositivos móveis exigirá novas arquiteturas de TI e os principais recursos de 5G, AI e nuvem. Sendo líder dessas tecnologias, a Huawei tem vantagens únicas que apoiam a transformação em nuvem das instituições financeiras, desenvolvem novos recursos de conexão e ajudam as instituições financeiras a melhorar seus recursos de agilidade e inovação", explicou ele.

A experiência de transformação dos bancos na China capacita o setor global de serviços financeiros

Nos últimos 10 anos, a Huawei acumulou ampla experiência em nível global. Particularmente no mercado chinês, a Huawei ganhou experiência ao liderar a transformação e o desenvolvimento de importantes bancos na era dos aplicativos móveis. Notavelmente, o setor bancário adotou uma série de medidas para garantir a continuidade dos negócios em diferentes estágios da pandemia. Na era pós-pandemia, os bancos precisam refletir proativamente sobre seu modelo de negócios e se preparar para qualquer incerteza, a fim de garantir um negócio ágil no futuro.

O Shanghai Pudong Development (SPD) Bank usa tecnologias como 5G, IoT, inteligência artificial e computação em nuvem desde 2018. No início deste ano, nosso banco estabeleceu um plano de ação de três anos, com o objetivo de fortalecer o banco aberto, promover a digitalização de pilha completa e criar novos impulsos de desenvolvimento, concentrando-se na experiência do cliente e na tecnologia digital. Da perspectiva estratégica, promoveremos operações de dados, atualização de tecnologia e colaboração entre setores. Por exemplo, o SPD Bank criou uma funcionária virtual com inteligência artificial, a Xiaopu. Por meio de treinamento profissional, Xiaopu é capaz de oferecer serviços de avaliação de risco, consultoria financeira, consultoria para investimentos e transmissão de notícias on-line. No ambiente 5G, ela pode trabalhar perfeitamente em vários dispositivos, como telefones celulares, relógios inteligentes e carros, tornando os serviços inteligentes, personalizados e de alta qualidade mais convenientes e inclusivos.

Pan Weidong, presidente do SPD Bank, expressou em seu discurso: "Seguindo a 'centralização no cliente', o SPD Bank usa 5G e outras tecnologias para inovar continuamente a experiência do cliente, modelos de negócios e ecossistemas abertos, além de expandir a amplitude, profundidade e abrangência dos serviços financeiros. Reforçaremos a cooperação e a inovação entre os setores. Queremos criar infinitas possibilidades com conexões, inspirar um momento infinito com inteligência, atender ao ecossistema do setor com FinTechs e promover em conjunto o desenvolvimento social e econômico de alta qualidade para abraçar um futuro melhor".

O China Construction Bank (CCB) lançou a estratégia "TOP+" para a transformação financeira digital em 2011. O banco usa tecnologia e dados como tração de duas rodas para englobar ativamente as novas tecnologias, como IA, blockchain, computação em nuvem e 5G, além de incorporar serviços financeiros nos quatro setores essenciais: vestuário, alimentação, habitação e transporte. Durante a pandemia, consequentemente, o uso de novas tecnologias permite que o CCB forneça aos clientes "serviços sem contato". Um canal de empréstimos on-line, por exemplo, foi definido em tempo hábil para atender às necessidades financeiras dos clientes. No início de fevereiro, o banco lançou um serviço abrangente de "zona antiepidemia" por meio do banco on-line e do WeChat Bank, fornecendo dados em tempo real sobre a situação da epidemia, pedidos de pagamento de empréstimos pessoais com atraso, doações filantrópicas e outros serviços.

Niu Wenchao, engenheiro sênior do China Construction Bank, disse, na cúpula: "Durante a epidemia, enquanto as transações de balcão diminuíram significativamente, as transações on-line do CCB tiveram ligeiro aumento. Graças à estratégia de nuvem dupla do CCB, a nuvem privada fornece operações estáveis, e a nuvem pública auxilia a inovação e o desenvolvimento. Mais importante, contamos com a infraestrutura inteligente do centro de dados e a rede altamente automatizada e inteligente criada em conjunto pela Huawei e pelo CCB. A transformação digital lançou as bases para que possamos responder rapidamente a emergências e manter a continuidade dos atendimento ao cliente".

A infraestrutura de dados da Huawei estimula a transformação digital no setor financeiro para enfrentar desafios móveis

Uma conectividade forte e poderosa em tempo real é essencial quando o setor bancário entra no mundo digital, e as tecnologias 5G, IoT e uma rede flexível são essenciais.

A infraestrutura de dados acelerada habilita futuros serviços bancários. Joy Huang, diretor de estratégias de nuvem e IA do BG da Huawei, acha que alguns bancos têm crescimento robusto e sustentado devido às tecnologias digitais. Essas empresas em crescimento têm uma coisa em comum, que são seus bons recursos de serviços on-line baseados em nuvem, para que possam ser muito ágeis em inovação. A Huawei aprendeu com os clientes que a maneira mais eficaz é usar várias nuvens separadas para diferentes usuários e, enquanto isso, prestar muita atenção à experiência de última milha dos clientes de serviços móveis e filiais inteligentes.

A melhoria da experiência do usuário dos aplicativos financeiros é uma parte importante da transformação digital. Siri Borsum, vice-presidente de finanças verticais, parcerias globais e ecodesenvolvimento, e consumidor do BG da Huawei, comentou: "O grande número de usuários de dispositivos da Huawei, sólidos recursos de HMS, ricos recursos de mercado, recursos de varejo presenciais e recursos humanos globais ajudarão nossos parceiros a melhor atender os usuários e melhorar a experiência do usuário de aplicativos móveis".

A conectividade de rede é um dos principais componentes da infraestrutura de dados financeiros. Daniel Tang, diretor de tecnologia da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, disse: "A solução de rede de centro de dados CloudFabric 2.0 atualizada e abrangente da Huawei, através da conexão ultra ampla inteligente de alta densidade 400GE e perda zero de pacote e os recursos diferenciados de suporte, como operação inteligente e manutenção de redes de condução autônoma, levam a rede do centro de dados à era inteligente, ajudam as instituições financeiras a criar serviços financeiros em grande escala e aprimorar a experiência do usuário móvel".

A Huawei ajuda as instituições financeiras a se transformar digitalmente em termos de finanças inclusivas, inovação de negócios voltada para dados, serviços bancários abertos e fornece aos clientes serviços financeiros inclusivos, estáveis, seguros e convenientes. Até o momento, a Huawei atendeu a mais de 1.600 instituições financeiras do mundo, entre elas, 45 dos 100 maiores bancos do mundo. Além disso, estabeleceu colaboração estratégica abrangente com 20 bancos de grande porte, seguradoras e empresas de valores mobiliários em todo o mundo e tornou-se parceira estratégica confiável para a transformação digital dos clientes.

O Global FSI Summit da Huawei é um evento mundial de TIC realizado pela Huawei e centrado no setor de serviços financeiros. O evento aconteceu pela primeira vez em 2013, e todos os participantes são elites do setor de instituições financeiras. Para obter mais informações sobre o Huawei Global FSI Summit 2020, visite: https://e.huawei.com/topic/finance2020/en/

