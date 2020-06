Huawei capacita a transformação digital no setor financeiro

SÃO PAULO, 18 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), realizou o evento online Global FSI Summit. Com o tema "Prospere digitalmente em um futuro móvel", diversas empresas do setor financeiro compartilharam suas experiências e opiniões para garantir a continuidade e reestruturação dos modelos de negócios.

Durante o evento, a Huawei apresentou uma estratégia global para capacitar a Transformação Digital focada em mobilidade - com suporte de recursos de nuvem, Inteligência Artificial e 5G -, a partir de soluções específicas para o setor financeiro.

Instituições financeiras que aderirem à estratégia móvel alcançarão maior sucesso

De acordo Peng Zhongyang, Diretor do Conselho e Presidente da Huawei Enterprise Business Group, a empresa combinou os 30 anos de experiência técnica com as demandas dos clientes do setor financeiro, de modo a fornecer soluções que abrangem vários domínios das suas operações. "Acreditamos que as instituições financeiras prontas para o universo digital provavelmente terão maior sucesso em suas estratégias de negócios", afirmou.

Jason Cao, Presidente da Unidade de Negócios de Serviços Financeiros Globais da Huawei Enterprise Business Group, destacou que adesão ao princípio da mobilidade é a base para as estratégias de negócios centradas no cliente do setor financeiro. "A Huawei possui vantagens exclusivas que suportam a Transformação Digital baseada em mobilidade com suporte da nuvem, além de desenvolver novos recursos de conexão e ajudar empresas no aperfeiçoamento da agilidade dos processos", explicou.

Infraestrutura de dados da Huawei estimula Transformação Digital no setor financeiro

A Huawei destacou que uma conectividade forte em tempo real é essencial quando o setor financeiro entra no universo digital, no qual 5G, IoT e rede flexível são as principais tecnologias.

Segundo Joy Huang, Diretor de Estratégia da Huawei Cloud and Artificial Intelligence Business Group, alguns bancos têm um crescimento robusto e sustentado por causa das tecnologias digitais. "A Huawei aprendeu que a maneira mais eficaz é criar nuvens separadas para diferentes usuários e, simultaneamente, estar muito atenta à experiência dos clientes em serviços móveis", disse Huang.

A Huawei ajuda as instituições financeiras a se transformar digitalmente em termos de inovação orientada a dados e serviços bancários abertos, fornecendo aos clientes serviços financeiros inclusivos, estáveis, seguros e convenientes.

Até o momento, a Huawei atendeu a mais de 1.600 instituições financeiras em todo o mundo, incluindo 45 dos 100 maiores bancos. Além disso, estabeleceu uma colaboração estratégica abrangente com 20 bancos, seguradoras e empresas de valores mobiliários em todo o mundo.

FONTE Huawei

SOURCE Huawei