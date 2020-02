Huawei capacita ecossistema de dispositivos em todos os cenários com Huawei Mobile Services

Durante a palestra, Richard Yu, CEO do Huawei Consumer Business Group, compartilhou os últimos marcos de crescimento que a empresa alcançou com o Huawei Mobile Services (HMS) e apresentou a Huawei AppGallery, a plataforma oficial de distribuição de aplicativos da marca. "A Huawei permanecerá comprometida com a estratégia de vida conectada com inteligência artificial em todos os cenários", destacou. "Continuaremos investindo em nossas tecnologias de ponta, com chipsets, comunicações 5G, IA móvel, sistemas operacionais, câmeras e soluções audiovisuais, de modo a construir nossas vantagens competitivas no longo prazo. Também estamos ansiosos para trabalhar com desenvolvedores em nível global a fim de catalisar o crescimento do ecossistema de todos os cenários. Juntamente com eles, vamos elevar a experiência de todos os cenários e levá-la a novos patamares."