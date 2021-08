Huawei, China Mobile e parceiros do setor lançam informe técnico sobre a evolução da tecnologia 5G-Advanced

PEQUIM, 9 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei publicou um informe técnico intitulado 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective — Towards a New Era of Intelligent Connect X ("Evolução da tecnologia 5G-Advanced a partir da perspectiva de redes: rumo a uma nova era de conectividade inteligente") com a China Mobile e outros parceiros do setor. Este relatório é o primeiro do setor a expandir a arquitetura e a direção técnica do 5G-Advanced, com o objetivo de proporcionar diretrizes que promovam as tecnologias 5G e construam um setor 5G sustentável.

Apesar da sua rápida expansão, a tecnologia 5G ainda não alcançou a sua maturidade. Para extrair maior valor social e econômico da tecnologia 5G, o 3GPP anunciou oficialmente o 5.5G como a segunda fase do 5G, nomeando-a 5G-Advanced. A partir daqui, os parceiros do setor chegaram a um consenso sobre o desenvolvimento do 5G-Advanced e elaboraram este informe técnico para esclarecer os requisitos e tecnologias para sua evolução a partir da tecnologia 5G, acelerando assim seu desenvolvimento em redes.

A tecnologia 5G é essencial para melhorar a experiência de serviço e impulsionar a transformação digital e inteligente dos setores. Para penetrar mais profundamente nos setores, a tecnologia 5G requer a convergência de DT, OT, TI e CT (DOICT). E a rede central, similar ao cérebro da rede E2E, desempenha um papel fundamental na evolução da rede 5G-Advanced. Portanto, devemos promover o desenvolvimento da arquitetura e das tecnologias de redes centrais 5G de acordo com nossos modelos de negócios, uma vez que ajudará as operadoras a melhorar o ROI e ajudará os agentes do setor a utilizar as redes 5G da melhor maneira durante a transformação digital e inteligente.

Para aprimorar os recursos de rede e atender aos requisitos de serviço cada vez mais diversificados, o 5G-Advanced impulsionará a evolução da arquitetura e da tecnologia 5G.

A nível arquitetônico, a rede 5G-Advanced necessita considerar plenamente o conceito de rede nativa em nuvem, rede edge e rede como serviço, bem como continuar aprimorando os recursos de rede e, finalmente, avançar em direção às integrações entre nuvem e rede, e entre computação e rede. A nível de tecnologia de rede, as redes 5G-Advanced necessitam contar com características de inteligência, convergência e habilitação.

Com a melhoria contínua, a tecnologia 5G-Advanced nos permitirá implementar rapidamente as funções da rede e iterá-las sob demanda para que se adapte a diversos cenários de serviço.

O informe técnico servirá como referência valiosa para o desenvolvimento da tecnologia 5G-Advanced. Entretanto, para que ele prospere, é necessário cooperação. Se deseja chegar longe, vamos juntos. A Huawei está ansiosa para trabalhar em uma solução com parceiros do setor para estimular o desenvolvimento do 5G e criar um setor 5G frutífero.

Clique aqui para baixar o informe técnico sobre a evolução da tecnologia 5G-Advanced: link

FONTE Huawei

SOURCE Huawei