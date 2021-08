Huawei, China Mobile i partnerzy branżowi publikują Białą Księgę Ewolucji Technologii 5G-Advanced

PEKIN, 9 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Huawei opublikował wraz z China Mobile i innymi partnerami branżowymi białą księgę pod nazwą Ewolucja technologii 5G-Advanced z perspektywy sieci - w kierunku nowej ery inteligentnych łącz X (5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective - Towards a New Era of Intelligent Connect X). To pierwsza taka publikacja w branży, która rozszerza tematykę architektury i zarządzania technicznego sieciami 5G-Advanced i ma na celu przedstawienie wytycznych promujących technologie 5G i budowę zrównoważonej branży wokół niej.

Chociaż jej zasięg rośnie dynamicznie, sieć 5G nie jest jeszcze dojrzałą technologią. Aby zapewnić większe korzyści społeczne i gospodarcze nowej generacji sieci, 3GPP oficjalnie ogłosił 5.5G jako drugą fazę wdrożenia 5G, nazywając ją 5G-Advanced. W dalszej kolejności partnerzy branżowi osiągnęli porozumienie w zakresie rozwijania technologii 5G-Advanced i przygotowali białą księgę w celu objaśnienia wymagań i technologii wymaganych do jej ewolucji z sieci 5G, by w ten sposób przyspieszyć jej rozwój w sieciach.

5G odegra kluczową rolę w ulepszaniu doświadczeń użytkowników i napędzaniu cyfrowej i inteligentnej transformacji całych branż. Aby wywrzeć jeszcze większy wpływ na różne branże, 5G wymaga konwergencji pomiędzy technologiami transmisji danych (DT), operacyjną (OT), informacyjną (IT) i komunikacyjną (CT) (DOICT). Sieć bazowa, niczym mózg sieci E2E, odgrywa kluczową rolę w ewolucji sieci 5G-Advanced. Z tego względu musimy dążyć do promowania sieci bazowej 5G i technologii zgodnych z naszymi modelami biznesowymi, ponieważ pomoże to operatorom uzyskać lepsze zwroty z inwestycji, a podmiotom branżowym lepiej wykorzystać sieci 5G podczas transformacji cyfrowej i na drodze ku inteligentnym rozwiązaniom.

Aby zwiększyć możliwości sieci i sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom usług, technologia 5G-Advanced doprowadzi do ewolucji zarówno architektury, jak i technologii 5G.

Na poziomie architektury, sieć 5G-Advanced musi kompleksowo zrewidować koncepcję cloud-native, sieci brzegowej i sieci jako usługi oraz nadal zwiększać możliwości sieci, by ostatecznie umożliwić integrację chmura-sieć i moc obliczeniową-sieć. Na poziomie technologii sieci, sieci 5G-Advanced muszą być inteligentne, konwergentne i włączające.

Dzięki ciągłym usprawnieniom, 5G-Advanced pozwoli na szybkie wprowadzanie funkcji sieciowych i ich skalowanie na żądanie do różnych scenariuszy świadczenia usług.

Biała księga posłuży za cenne źródło odniesienia do rozwijania technologii 5G-Advanced. Aby koncepcja odniosła sukces konieczna jest jednak współpraca. Aby zajść daleko, trzeba iść razem. Huawei chętnie nawiąże współpracę z partnerami z branży w kierunku przyspieszenia rozwoju sieci 5G i zbudowania owocnej branży skupionej wokół tej technologii.

Kliknij tutaj, aby pobrać Białą Księgę Ewolucji Zaawansowanej Technologii 5G: link.

SOURCE Huawei