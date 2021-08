Huawei, China Mobile, y socios de la industria publican el documento 5G-Advanced Technology Evolution

PEKÍN, 9 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Huawei publicó un documento titulado 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective — Towards a New Era of Intelligent Connect X con China Mobile y otros socios de dentro de la industria. Este documento es el primero del sector en ampliar la arquitectura y la dirección técnica de la 5G-Advanced, con el objetivo de proporcionar directrices que promuevan las tecnologías 5G y construyan una industria 5G sostenible.

Aunque se está extendiendo rápidamente, el 5G aún no ha alcanzado la madurez. Para extraer un mayor valor social y económico de la 5G, el 3GPP anunció oficialmente la 5.5G como segunda fase de la 5G, denominándola 5G-Advanced. A partir de aquí, los socios del sector llegaron a un consenso sobre el desarrollo de 5G-Advanced y redactaron este documento para aclarar los requisitos y las tecnologías para su evolución a partir de 5G, acelerando así su desarrollo en las redes.

La 5G es esencial para mejorar la experiencia de servicio e impulsar la transformación digital e inteligente de las industrias. Para penetrar más en las industrias, la 5G requiere la convergencia de DT, OT, IT y CT (DOICT). Y la red central, parecida al cerebro de la red E2E, desempeña un papel fundamental en la evolución de la red 5G-Advanced. Por lo tanto, debemos promover el desarrollo de la arquitectura y las tecnologías de la red central 5G en línea con nuestros modelos de negocio, ya que ayudará a los operadores a mejorar el retorno de la inversión y a los actores de la industria a utilizar mejor las redes 5G durante la transformación digital e inteligente.

Para mejorar las capacidades de la red y satisfacer los requisitos de servicio, cada vez más diversos, 5G-Advanced hará evolucionar tanto la arquitectura como la tecnología 5G.

A nivel arquitectónico, la red 5G-Advanced debe tener plenamente en cuenta el concepto de red nativa en la nube, red de borde, red como servicio, y seguir mejorando las capacidades de la red y, finalmente, avanzar hacia la integración de la red en la nube y la integración de la red informática. A nivel de tecnología de red, las redes 5G-Advanced deben tener las características de inteligencia, convergencia y habilitación.

Con una mejora continua, 5G-Advanced nos permitirá desplegar rápidamente funciones de red e iterarlas a la carta para que se adapten a diversos escenarios de servicio.

El documento servirá de valiosa referencia para el desarrollo de 5G-Advanced. Sin embargo, para que prospere, es necesaria la cooperación. Si se quiere llegar lejos, hay que ir juntos. Huawei está deseando elaborar una solución con los socios de la industria para impulsar el desarrollo de la 5G y construir una industria 5G fructífera.

Clic aquí para descargar 5G-Advanced Technology Evolution White Paper: enlace

SOURCE Huawei