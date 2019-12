HUAWEI CLOUD acelera a transformação digital no Brasil

Yao Wei, CEO da Huawei Brasil, declarou: "A Huawei já está operando no Brasil há 21 anos e tem gradualmente conquistado a reputação de parceiro confiável para indústrias, universidades e organizações governamentais. Não apenas fornecemos serviços de comunicação avançados para os brasileiros, mas também tecnologias de ponta. Durante a última década, a Huawei cultivou mais de 30.000 talentos individuais no campo da TIC. A HUAWEI CLOUD está comprometida a tornar-se o 'solo fértil' que facilita a transformação digital de governos e empresas. Continuaremos aumentando nossos investimentos em nuvem pública e trabalhando com clientes brasileiros por meio de programas de desenvolvimento de parceiros da HUAWEI CLOUD, visando à construção de um ecossistema de nuvem aberto e colaborativo".

Continuar inovando tecnologicamente é ponto central na promoção do progresso social. Nos próximos 10 anos, nuvem, IA, 5G e IoT se tornarão tecnologias fundamentais e os principais catalisadores de inteligência social.

Durante a Cúpula de Lançamento da Região Brasil, Xiao Fei, presidente da HUAWEI CLOUD América Latina, expressou: "A HUAWEI CLOUD é como a Ponte Estaiada de São Paulo, prestando serviços de qualidade e conectando o presente com o futuro das empresas. A Huawei lançou a Região Chile, a Região México e, agora, a Região Brasil, formando uma área triangular na América Latina de maior cobertura e melhor conectividade. A HUAWEI CLOUD não surgiu da noite para o dia: nossa expertise vem de mais de 10 anos de aprimoramentos tecnológicos. A convergência entre nuvem, IA, 5G e IoT dará combustível a uma grande explosão de inovação que irá acelerar o aprimoramento de toda nossa sociedade. A nuvem se tornará uma importante força motriz, conduzindo todos os setores à digitalização e à implementação de tecnologias mais inteligentes do que nunca. A HUAWEI CLOUD fornecerá IA full-stack de primeira linha para todos os cenários, serviços em nuvem de múltiplas arquiteturas, nuvem híbrida ágil, ecossistemas valiosos de parceiros, serviços e suporte globais localizados, além de muita segurança e confiabilidade. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento do governo brasileiro e das indústrias do varejo, das finanças, de transporte e logística e da Internet."

Na coletiva de imprensa, a HUAWEI CLOUD Partner Network (HCPN) também foi lançada, buscando ajudar parceiros do Brasil a construir um ecossistema colaborativo e aberto. É oferecido suporte de negócios, de tecnologia, de marketing e de entrada em mercados, otimizando o sucesso de parceiros na nuvem por meio do desenvolvimento de serviços e soluções.

Cabe mencionar que a HUAWEI CLOUD sempre coloca a cibersegurança e a privacidade dos dados como prioridades. Para auxiliar usuários brasileiros a se beneficiarem de serviços em nuvem seguros e confiáveis, foi lançado o documento "HUAWEI CLOUD e a conformidade com a LGPD no Brasil".

Aproveitando seus anos de profundo conhecimento em requisitos setoriais, a HUAWEI CLOUD agora oferece uma ampla gama de soluções gerais e específicas para empresas e governos em setores como desenvolvimento urbano, campus, e-commerce, educação, finanças, Internet, saúde, fabricação e logística. A finalidade é melhorar a eficiência urbana, acelerar o aprimoramento industrial e tornar empresas mais competitivas. Esses serviços e soluções em nuvem fornecem desempenho mais alto a custos mais baixos, além de terem menor latência e serem seguros e confiáveis. Ademais, a HUAWEI CLOUD tem se comprometido com o conceito de "No Brasil. Para o Brasil". Suporte técnico local em português está à disposição dos clientes.

A HUAWEI CLOUD lançou serviços em Hong Kong e em países como Rússia, Tailândia, África do Sul, Singapura, México e Chile. Até o fim de outubro de 2019, a empresa já havia aberto 45 availability zones em conjunto com seus parceiros, espalhando-se para 23 regiões geográficas ao redor do mundo. A HUAWEI CLOUD provê serviços em nuvem pública que oferecem uma experiência consistente para empresas multinacionais de todas as partes do globo. Contribui tanto com empresas chinesas que queiram entrar em mercados internacionais, quanto com empresas internacionais buscando acessar o mercado chinês. A HUAWEI CLOUD lançou mais de 180 serviços em nuvem e mais de 180 soluções, como HCSO, HPC e IoT. Um número crescente de organizações, incluindo Tianjin Port, Shenzhen Airport, Peugeot Citroen Group e Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), está se beneficiado de serviços de IA e da HUAWEI CLOUD.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1040876/HUAWEI_CLOUD.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD

SOURCE HUAWEI CLOUD