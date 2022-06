Huawei Cloud anunciou 15 serviços inovadores para inspirar novos valor com parceiros e desenvolvedores

Zhang Ping'an, CEO da Huawei Cloud, disse em seu discurso: "À medida que as empresas mergulham mais fundo na digitalização, a adoção de SaaS está aumentando em todos os setores. Nos próximos dez anos, estamos indo rumo a uma década de ouro de SaaS. A Huawei Cloud fornece tudo como um serviço. Empenhamo-nos para desenvolver a melhor nuvem para levar o SaaS mais rapidamente para as indústrias. Ao inovar continuamente em serviços de nuvem e trabalhar em estreita colaboração com parceiros e desenvolvedores, esperamos estimular a inovação e iluminar o futuro juntos."