HUAWEI CLOUD apresenta um mundo inteligente com tudo como um serviço no MWC 2022

Antes do evento deste ano, William Dong, diretor de marketing da HUAWEI CLOUD, se dirigiu às operadoras globais em um discurso de abertura com o tema "Mergulhando no digital e impulsionando o novo crescimento, com tudo como um serviço".

O setor de telecomunicações é reconhecido há muito tempo como pioneiro em digitalização e, nos últimos anos, a computação em nuvem está sendo moldada para ser uma tecnologia fundamental para a digitalização. Com base em mais de 30 anos de experiência em tecnologias, produtos e soluções de TIC, a HUAWEI CLOUD oferece aos provedores globais modos de implementação construídos em arquitetura distribuída nativa da nuvem e vários modelos de vendas.

"Estamos profundamente envolvidos na digitalização como um serviço", disse William Dong. "Juntamente com as operadoras globais, a HUAWEI CLOUD compartilha as excepcionais inovações tecnológicas da Huawei com os clientes empresariais para promover um novo crescimento no negócio das operadoras."

Além disso, William Dong enfatizou o compromisso da HUAWEI CLOUD de se aprofundar no digital e oferecer tudo como um serviço por meio de três pilares de serviço.

Em primeiro lugar, Infraestrutura como um serviço refere-se à expansão de data centers e redes globais para uma experiência contínua e acessível para clientes em todo o mundo.

Em segundo lugar, Tecnologia como um serviço transforma os esforços de P&D em tecnologias de ponta e serviços em nuvem para clientes, parceiros e desenvolvedores em uma ampla variedade de setores. Esta tecnologia inclui programação de cluster de contêineres nativa da nuvem, aprendizado de máquina, blockchain, planejamento de redes 5G e direção autônoma.

Em terceiro lugar, Experiência como um serviço extrai as melhores práticas de transformação digital para o desenvolvimento de ativos digitais. A HUAWEI CLOUD, então, usa estes ativos na construção de plataformas de aplicações e de processos para ajudar os clientes a adotarem a transformação digital e a crescerem mais rapidamente.

HUAWEI CLOUD apresenta excelência em nuvem com exposições inovadoras

Como parte da exposição, Sara, a primeira funcionária humana virtual da HUAWEI CLOUD, fez uma aparição no MWC 2022. Sara foi criada pela linha de produção de conteúdo digital reimaginado da HUAWEI CLOUD, a MetaStudio. A plataforma viabiliza a produção automatizada de cinema e televisão, desde a edição até modelagem 3D e a renderização. Também conta com tecnologias de ponta, como humanos virtuais, espaço 3D e RA em nuvem.

Outro destaque da exposição é o modelo em larga escala das moléculas de medicamentos da HUAWEI CLOUD. Viabilizado pelas principais tecnologias de inteligência e big data da EIHealth da HUAWEI CLOUD, o modelo Pangu aprendeu a estrutura química de 1,7 bilhão de pequenas moléculas.

Em 2020, durante o estágio inicial do surto da COVID-19, a plataforma EIHealth foi usada para realizar triagem virtual de medicamentos para mais de 20 proteínas-alvo do SARS-CoV-2, o vírus que causa a infecção da COVID-19. Isto permitiu que médicos e pesquisadores realizassem mais pesquisas sobre os medicamentos candidatos e compostos semelhantes a medicamentos identificados. O projeto foi classificado no Global Mobile Awards 2022 como Best Innovation for COVID-19 Pandemic Response & Recovery (melhor inovação para resposta e recuperação da pandemia da COVID-19).

De acordo com o relatório de pesquisa do Gartner Market Share: IT Services, Worldwide 2020, divulgado em abril de 2021, a participação de mercado da HUAWEI CLOUD ocupa o quinto lugar no mercado global de IaaS e está entre os dois primeiros na China. Até o momento, a HUAWEI CLOUD lançou mais de 220 serviços em nuvem e 210 soluções, agregou mais de 30 mil parceiros em todo o mundo, formou 2,6 milhões de desenvolvedores e lançou mais de 6.100 aplicações no mercado de nuvem. Atualmente, a HUAWEI CLOUD aumentou suas zonas de disponibilidade de 45 para 61, englobando mais de 170 países e regiões, e planeja desenvolver mais regiões no mundo todo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755719/Huawei_Cloud.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD

SOURCE HUAWEI CLOUD