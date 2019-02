HUAWEI CLOUD estreia em Singapura

SINGAPURA, 20 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- HUAWEI CLOUD, o serviço de computação na nuvem da Huawei, estreou hoje em Singapura uma nova região, ampliando o alcance de sua plataforma na nuvem completa e capacidades de inteligência artificial (IA) em toda a região da Ásia Pacífico.

O HUAWEI CLOUD planeja desenvolver a região de Singapura como uma de suas maiores regiões fora da China. As capacidades de IA do HUAWEI CLOUD estão programadas para serem construídas na região de Singapura. Para atender a startups e indústrias importantes da Ásia Pacifico – e promover o desenvolvimento de uma IA inclusiva, acessível, eficiente e confiável – estas capacidades de IA vão implementar as soluções técnicas e inovações do HUAWEI CLOUD.

Como um importante polo financeiro internacional, Singapura é na Ásia um centro fundamental de transporte e de serviços e um importante membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, em inglês) e da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC, em inglês). É também um polo estratégico para empresas mantidas por chineses– em expansão para o exterior – e empresas estrangeiras entrando na Ásia Pacífico.

"O HUAWEI CLOUD tem orgulho de estrategicamente investir na região de Singapura, expandindo nossa presença na Ásia Pacífico com o apoio de parceiros locais e globais do ecossistema de tecnologia da informação (TIC). Estamos motivados para fornecer às empresas com planos de expansão para o exterior, tanto locais como mantidas por chineses, uma plataforma de nuvem estável, segura e escalável", disse Roben Wang, presidente do HUAWEI CLOUD na região Ásia Pacífico. "Estes serviços de nuvem, que oferecem baixa latência e alta eficiência de custo, vão aproveitar os chips de alto desempenho, servidores, equipamento de rede e armazenamento que a Huawei desenvolveu, bem como as redes de alta velocidade que nós construímos com operadoras na Ásia Pacífico".

Após aprovações sob o rigoroso processo de certificação de segurança de dados de Singapura, a Huawei vai oferecer aos clientes HUAWEI CLOUD do governo, internet e indústria financeira, bem como a grandes empresas locais, suporte técnico e garantia de serviços 24 horas, 7 dias por semana.

"A Huawei estabeleceu uma presença de longo prazo na região da Ásia Pacífico e se tornou parte do ecossistema local", disse Jeffery Liu, presidente da HUAWEI na região do Pacífico Sul. "Nos últimos anos, muitos governos da região da Ásia Pacífico anunciaram suas estratégias de transformação digital. Estamos prontos para ajudar governos e empresas locais a implementarem suas estratégias de transformação digital através de incríveis novas tecnologias como computação na nuvem e IA. Além disso, HUAWEI CLOUD vai lançar um plano de recrutamento e treinamento de capacitação para a região da Ásia Pacífico, proporcionando mais oportunidades de emprego e programas de treinamento profissional para talentos".

Além do continente chinês, Europa e regiões da América Latina, HUAWEI CLOUD estreou nas regiões de Hong Kong, Rússia, Tailândia e África do Sul – em 2018. No final de 2018, zonas de disponibilidade tinham sido abertas em 23 regiões geográficas, oferecendo aos usuários confiáveis serviços de nuvem.

No final de abril de 2019, a Huawei vai realizar a CÜPULA HUAWEI CLOUD 2019 DE SINGAPURA, com o tema "Crescer com inteligência". Neste evento, a empresa vai discutir o desenvolvimento da economia digital com governos, especialistas, clientes, parceiros, universidades e analistas terceirizados da região da Ásia Pacífico.

Para mais informações, visite https://activity-intl.huaweicloud.com/SingaporeCloud/index.html.

FONTE Huawei Cloud

