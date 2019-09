HUAWEI CLOUD gewinnt durch Cloud + KI + 5G + IoT in globalen Märkten an Vorsprung

Während der HUAWEI CONNECT 2019 erklärte Edward Deng, Präsident von HUAWEI CLOUD Global Market: „Die Konvergenz von Cloud+KI+5G+IoT stellt ein enormes neues Wertversprechen dar. Wir definieren diese Technologiekombination und die damit verbundenen Änderungen als die ‚Neue Konfluenz'. Diese neue Verschmelzung schafft neue Erfahrungen, Anwendungen und Branchen, die es erlauben, dass all die Dinge, die in der Vergangenheit als nicht gut genug, unmöglich realisierbar oder unvorstellbar galten, nunmehr verwirklicht werden können. So wird ein bahnbrechender gesellschaftlicher Wert erbracht."