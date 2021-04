HUAWEI CLOUD Internet-Oriented Carnival - Primeira parada: Shenzhen, com chegada a mais cidades em todo o mundo em breve

O HUAWEI CLOUD TechWave de 2021, segundo ano deste evento, inclui uma cúpula global de tecnologia off-line e vários "dias especiais" on-line, com a missão de impulsionar a atualização do setor por meio do compartilhamento e divulgação das últimas inovações.

O HUAWEI CLOUD Internet-Oriented Carnival em Shenzhen oferecerá um fundo de suporte na nuvem de 100 milhões de yuans para acelerar a jornada em nuvem das empresas de Internet em Shenzhen.

O HUAWEI CLOUD Internet-Oriented Carnival será lançado em todo o mundo, incluindo Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e cidades em Sichuan, Jiangsu, Fujian, Zhejiang, Hunan e Hubei na China Continental, além de Hong Kong, Singapura, América Latina e África do Sul.

Durante o HUAWEI CLOUD Internet-Oriented Carnival, a HUAWEI CLOUD trabalhará com parceiros para desenvolver soluções sob medida para capacitar as empresas de Internet, aproveitando as principais tecnologias e práticas apresentadas durante a cúpula TechWave. A HUAWEI CLOUD também oferecerá às empresas de Internet uma variedade de suporte dedicado, incluindo serviços, recursos e plataformas, para ajudá-los a colher os benefícios da tecnologia e promover a atualização inteligente.

Em termos de inovação tecnológica, a HUAWEI CLOUD lançou programas dedicados de inovação conjunta nos quais pode unir forças com parceiros e startups para desenvolver novas aplicações e soluções. Em termos de promoção de produtos, a HUAWEI CLOUD oferece canais dedicados no Featured Products Mall e na Huawei AppGallery para ajudar os parceiros a alcançar rapidamente um mercado mais amplo. Em termos de suporte de serviço, a HUAWEI CLOUD oferece serviços dedicados, incluindo recomendações de roadmap de nuvem e treinamentos técnicos, para facilitar a jornada da nuvem para empresas de Internet.

O HUAWEI CLOUD Internet-Oriented Carnival @Shenzhen oferecerá o seguinte para as empresas em Shenzhen:

Primeiro, descontos sólidos em três categorias principais de recursos, programas de capacitação dedicados e um fundo de suporte de nuvem de 100 milhões de yuans.

Em segundo lugar, pacotes dedicados para desenvolvimento de IA, áudio e vídeo, e desenvolvimento de jogos.

Terceiro, descontos em cinco dos pacotes de produtos em nuvem mais usados.

Por último, mas não menos importante, programas dedicados que dão suporte à inovação e atualização de tecnologia, por meio dos quais você pode se comunicar e trabalhar com a HUAWEI CLOUD e especialistas do setor para desenvolver soluções conjuntas.

O HUAWEI CLOUD Internet Carnival começou em julho de 2019 e, até agora, foi lançado em dez cidades na China com sólido setor de Internet local. Com a participação de mais de 200 empresas do setor, o programa capacitou mais de 2.500 empresas de Internet de médio e grande porte e mais de 230 mil PMEs, além de mais de um milhão de desenvolvedores.

