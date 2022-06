Huawei Cloud kündigt 15 innovative Services an, um neue Werte mit Partnern und Entwicklern zu schaffen

Zhang Ping'an, CEO von Huawei Cloud, sagte in seiner Keynote: „Da Unternehmen immer tiefer in die Digitalisierung eintauchen, nimmt die Nutzung von SaaS in allen Branchen zu. In den nächsten zehn Jahren steht uns ein goldenes Jahrzehnt der SaaS bevor. Huawei Cloud bietet alles als Service. Wir streben danach, die beste Cloud zu entwickeln, um SaaS schneller in die Branchen zu bringen. Durch die kontinuierliche Innovation von Cloud-Diensten und die enge Zusammenarbeit mit Partnern und Entwicklern hoffen wir, Innovationen zu fördern und gemeinsam die Zukunft zu erhellen."