HUAWEI CLOUD lance la grappe de services IE et les jumeaux industriels intelligents

M. Zheng a déclaré : « Huawei a bâti des solutions d'IA par pile complète, prenant en compte tous les cas de figure ; le moment est venu de changer de dimension dans la mise en œuvre de l'IA, ce que permettra HUAWEI CLOUD. Nous collaborerons avec d'innombrables entreprises pour combler le vide commercial de l'IA et insuffler de l'intelligence à tous les secteurs et leurs être utile. »

Quatre clés pour réussir la mise en œuvre de l'IA

Les investisseurs mondiaux croient énormément en l'IA. L'an dernier, Huawei a énoncé trois principales modalités de l'IA : le travail répétitif à forte intensité, l'expérience d'expert et la collaboration multi-domaines. À ce jour, HUAWEI CLOUD Enterprise Intelligence a été appliquée avec succès à plus de 500 projets dans dix secteurs d'activité, dont la gestion urbaine, la fabrication, les soins de santé, l'automobile, les campus et l'Internet.

M. Zheng a ajouté que : « pour réussir la mise en œuvre de l'IA, nous devons coordonner quatre fonctions essentielles : les modalités commerciales claires, les fournisseurs indépendants de logiciels/intégrateurs de systèmes, les dispositifs/processus et les plateformes d'IA. »

1. Les modalités commerciales claires font référence à des limites et des objectifs bien définis, des modalités en boucle fermée et des données suffisantes. À titre d'exemple, Sanlian Hope, un fournisseur chinois de technologies de fibres synthétiques, vérifiait les filaments à vue d'œil. Les employés ne pouvaient vérifier que les 100 derniers mètres de chaque rouleau, ce qui peut poser des problèmes d'assurance qualité. Depuis 2018, Sanlian Hope collabore avec HUAWEI CLOUD et utilise l'IA pour améliorer l'inspection de la qualité des fibres synthétiques. Désormais, la qualité de chaque rouleau est vérifiée.

2. Puissance de calcul accessible de suite. À l'heure actuelle, la puissance de calcul est insuffisante, coûteuse et difficilement disponible. HUAWEI CLOUD propose aujourd'hui la grappe de services IE la plus rapide au monde, alimentée par Atlas 900, assurant aux développeurs une puissance de calcul suffisante et rentable. Cette grappe IE compte des milliers de processeurs Ascend 910 et peut terminer l'entrainement ResNet-50 sur ImageNet en 59,8 secondes seulement, soit 15 % plus vite que sa dauphine. Contrairement au matériel classique, la grappe de services IE peut être fournie instantanément et assurer une puissance de calcul souple et évolutive pour satisfaire la demande croissante.

3. Des services d'IA évoluant en permanence. À l'ère de l'IA, il est essentiel de mettre en place un système en ligne en boucle fermée.

4. Bien choisir l'organisation et les talents. Le talent, l'organisation et le processus doivent être bien identifiés pour être plus utiles aux humains. L'aéroport de Shenzhen a travaillé avec HUAWEI CLOUD pour mettre en place un système intelligent de poste de stationnement d'aéronef. Le système libère les opérateurs des tâches répétitives en intégrant les règles et en analysant les expériences utiles du passé. Le taux d'amarrage des appareils augmentant, on a réduit l'usage navettes, ce qui a amélioré le ressenti des passagers.

Jumeaux industriels intelligents de HUAWEI CLOUD, un nouveau moteur pour l'intelligence industrielle

HUAWEI CLOUD a officiellement lancé les jumeaux industriels intelligents pour le secteur manufacturier. Nouveau moteur pour la transformation intelligente de l'industrie, ils utilisent de nombreuses technologies, comme le moteur de reconnaissance intelligente reposant sur des graphiques de connaissance, le moteur de prévision intelligente reposant sur les modèles d'IA et le moteur d'optimisation de la prise de décision.

Les jumeaux industriels intelligents de HUAWEI CLOUD sont utilisés dans de multiples domaines, comme l'énergie, les mines, l'énergie électrique, le ciment et les fibres chimiques. Par exemple, HUAWEI CLOUD a coopéré avec China National Petroleum Corporation (CNPC) et fait appel au moteur de reconnaissance intelligente pour aider à trouver des gisements d'hydrocarbures, permettant de les localiser 70 % plus vite. HUAWEI CLOUD a travaillé avec Golden Stone Group et utilisé le moteur d'optimisation intelligent pour améliorer la précision du mélange de charbon et la prévision de la qualité du coke jusqu'à plus de 95 %. L'entreprise a ainsi économisé plus de dix CNY par tonne de coke.

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) et de dispositifs intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997468/HUAWEI_CLOUD_Industrial_Intelligent_Twins.jpg

SOURCE HUAWEI CLOUD