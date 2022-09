Huawei Cloud predstavuje plán „Go Cloud, Go Global" na podporu inovačného ekosystému

BANGKOK, 19. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Dnes sa v Bangkoku začalo podujatie HUAWEI CONNECT 2022. Ken Hu, rotujúci predseda spoločnosti Huawei, predniesol hlavný prejav Podnietenie digitálnej produktivity. Zhang Ping'an, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Cloud, oznámil plány na spustenie nových regiónov v Indonézii a Írsku, predstavil plán ekosystému „Go Cloud, Go Global" a opätovne potvrdil záväzok týkajúci sa služby „Všetko ako služba". Jacqueline Shi, prezidentka Huawei Cloud pre služby globálneho marketingu a predaja, uviedla, že spoločnosť Huawei Cloud uvedie na trh na celom svete viac ako 15 inovácií, ktoré pokrývajú natívny cloud, vývoj umelej inteligencie, správu údajov, digitálny obsah, vývoj softvéru a MacroVerse aPaaS.

Podľa Kena Hua by si organizácie mali osvojiť cloud pre skokový vývoj, pretože digitálna inteligentná technológia je budúcnosť. Huawei Cloud integrovala viac ako 240 služieb a viac ako 50 000 rozhraní API, aby do cloudu priniesla najnovšie technológie s podporou umelej inteligencie, vývoj aplikácií, veľké dáta a vývojárske nástroje. Inovácie a odborné znalosti spoločnosti Huawei Cloud pomôžu viacerým organizáciám prejsť do cloudu rýchlejšie a lepšie.

Spoločnosť Huawei Cloud sa zaviazala vybudovať jednu globálnu sieť, ktorá umožní prístup k službám v Huawei Cloud do 50 milisekúnd odkiaľkoľvek na svete. Podniky už nebudú musieť budovať svoje vlastné dátové centrá. Huawei Cloud spustí nové regióny v Indonézii a Írsku. Do konca tohto roka Huawei Cloud nasadí 29 regiónov a 75 zón dostupnosti (AZ), ktoré pokrývajú viac ako 170 krajín a regiónov.

Zhang Ping'an tiež predstavil plán „Go Cloud, Go Global". So zameraním na „Všetko ako službu" sa spoločnosť Huawei Cloud podelí o svoje lokalizované skúsenosti získané v rámci služieb pre viac ako 170 krajín a regiónov, ako aj o prehľad o podnikoch a odvetviach v hlavných regiónoch a prispeje svojimi technológiami a riešeniami do globálneho ekosystému. Takéto úsilie pomôže viacerým podnikom lepšie využívať cloud a úspešne globálne napredovať.

Spoločnosť Huawei Cloud sa pri budovaní globálneho digitálneho ekosystému drží prístupu „podľa miestnych, pre miestnych". Počas nasledujúcich troch rokov bude spoločnosť Huawei Cloud poskytovať podporu pre najmenej 10 000 sľubných startupov po celom svete s podporou optimalizácie nákladov, technickou podporou, podnikateľskými školeniami a ďalšími obchodnými zdrojmi. Do startupového programu Huawei Cloud sa zapojilo viac ako 120 podnikov v Ázii a Tichomorí.

Spoločnosť Huawei tiež zdokonaľuje poprednú platformu pre inovácie v cloude. Jacqueline Shi vo svojom prejave predstavila 15 inovatívnych cloudových služieb Huawei vrátane CCE Turbo, Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), Pangu wave model, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck a CloudTest, KooMessage, KooSearch a KooGallery.

Pokiaľ ide o budúcnosť, spoločnosť Huawei Cloud bude aj naďalej, prostredníctvom služieb Infraštruktúra ako služba, Technológie ako služba a Odbornosť ako služba, umožňovať odvetviam podnecovanie digitálnych technológií so službou Všetko ako služba a budovanie cloudového základu pre inteligentný svet.

SOURCE HC2022