HUAWEI CONNECT 2022 w Dubaju: innowacyjna infrastruktura stymuluje przemysłową transformację cyfrową

DUBAJ, ZEA, 14 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbył się kongres HUAWEI CONNECT Dubai, na którym ponad 3 tys. przedstawicieli branży spotkało się, aby dyskutować wokół tematu „Innowacyjna infrastruktura pozwalająca uwolnić cyfryzację". Przedstawiciele egipskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, nigeryjskiego Galaxy Backbone Limited, Huawei oraz innych organizacji podzielili się najnowszymi praktykami w zakresie cyfryzacji, wytyczając jednocześnie nowe ścieżki transformacji cyfrowej w przemyśle.

Steven Yi, President of Huawei Middle East & Africa Area

Ken Huawei, rotacyjny prezes firmy Huawei, wygłosił przemówienie, w którym przedstawił trzy sposoby, w jakie ekosystem teleinformatyczny może pomóc w przełamaniu wspólnych barier w transformacji cyfrowej:

rozbudowa infrastruktury cyfrowej, w tym zapewnienie lepszej łączności i większych, bardziej zróżnicowanych zasobów obliczeniowych;

pomoc organizacjom w wyjściu poza standardowe wdrożenie rozwiązań w chmurze i prawdziwym wykorzystaniu jej możliwości, koncentrując się na zaawansowanych usługach technologicznych, które napędzają skokowy rozwój;

rozbudowa miejscowych ekosystemów cyfrowych, w tym rozwój partnerów, wzbogacanie zasobów talentów cyfrowych i zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Steven Yi, prezes Huawei na region Bliskiego Wschodu i Afryki, wygłosił przemówienie otwierające, w którym podziękował klientom i partnerom za ich nieustające zaufanie oraz potwierdził zaangażowanie Huawei w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Omówił również trzy kluczowe inicjatywy realizowane przez firmę Huawei, jej klientów i partnerów w celu uwolnienia cyfrowej produktywności. Współpraca ta ma na celu stworzenie solidnych podstaw dla wszystkich i wzmocnienie lokalnych ekosystemów cyfrowych, aby wspierać przyszłość nowoczesnych narodów.

Innowacyjne, oparte na scenariuszach technologie wzmacniają infrastrukturę cyfrową, uwalniając ich produktywność

Bob Chen, wiceprezes Huawei Enterprise BG, przedstawił, w jaki sposób synergia różnorodnych technologii jest kluczowa dla znalezienia właściwej technologii dla danego scenariusza. W swoim wystąpieniu „Innowacyjna infrastruktura cyfrowa przyspieszająca transformację cyfrową" wyjaśnił, że: „Dane są podstawą transformacji cyfrowej, a pobieranie, przesyłanie, przechowywanie i ich analiza to kluczowe etapy. Huawei oferuje kompleksowe rozwiązania i portfolio produktów, które wspierają wszechstronne przetwarzanie danych, przyspieszając transformację cyfrową klientów".

W zakresie łączności danych koncern Huawei zaprezentował NetEngine AR5710, hiperkonwergentną bramę doskonałą dla małych i średnich oddziałów oraz NetEngine 8000 F8, ultrakompaktowy router agregujący usługi uniwersalne. Te zupełnie nowe produkty przyczyniają się do stworzenia solidnych podstaw danych, umożliwiających dalsze uwalnianie cyfrowej produktywności.

W zakresie transmisji danych Huawei bada możliwości zastosowania ewolucji sieci stacjonarnej piątej generacji (F5G) w różnych branżach. Ponadto Huawei i klient z Dubaju wspólnie wprowadzili na rynek cyfrowe rozwiązanie do kontroli korytarzy rurociągów oparte na technologii czujników światłowodowych, umożliwiające automatyczną ich kontrolę.

W zakresie przechowywania danych Huawei i Commvault, firma zajmująca się oprogramowaniem do zarządzania danymi, wspólnie wprowadziły rozwiązanie do ochrony danych, które zapewnia klientom korporacyjnym bezpieczną i niezawodną ich ochronę od punktu wyjścia do punktu docelowego. Umożliwia to stworzenie niezawodnego i wydajnego fundamentu pamięci masowej, pozwalającego przedsiębiorstwom na maksymalizację wartości danych.

Joy Huang, prezes ds. strategii i rozwoju przemysłu w chmurze Huawei, podkreślił, że podejście grupy do transformacji cyfrowej opiera się na trzech filarach: bardziej ekologicznej infrastrukturze, nieustannych innowacjach i wspólnym doświadczeniu. Huawei Cloud zamierza być najlepszym partnerem w cyfryzacji dla klientów i współpracuje z kontrahentami i użytkownikami, żeby uwolnić potencjał cyfrowy dzięki rozwiązaniu „Wszystko jako usługa".

Innowacyjna infrastruktura wykorzystywana w przemyśle napędza jego cyfryzację

Podczas wydarzenia klienci z różnych branż na Bliskim Wschodzie i w Afryce opowiedzieli również o swoich najlepszych praktykach z Huawei w zakresie cyfrowej transformacji.

Dr Hesham Farouk Ali, egipski wiceminister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podkreślił, że technologie informacyjno-komunikacyjne sprawią, że edukacja będzie bardziej ukierunkowana na ludzi i przyspieszą transformację metod nauczania i uczenia się. Doświadczenie Huawei w zakresie sieci edukacyjnych i badawczych, chmury i sztucznej inteligencji stanowi kluczowe wsparcie i podstawę cyfryzacji szkolnictwa wyższego w Egipcie.

Baffajo Beita, dyrektor ds. informatycznych Galaxy Backbone Limited, stwierdził, że Galaxy i Huawei wspólnie wprowadzają nowatorskie rozwiązania, aby pomóc Nigerii zbudować jednolitą sieć e-administracji w chmurze, przyspieszyć cyfryzację rządu i pobudzić gospodarkę cyfrową kraju.

Huawei Empower Program: tworzenie dobrze działającego ekosystemu cyfrowego na rzecz międzynarodowych partnerów

Podczas uroczystości koncern Huawei uruchomił program Huawei Empower, którego celem jest pomoc w tworzeniu prężnego ekosystemu cyfrowego dla światowych partnerów. Dzięki niemu koncern będzie prowadził wspólne przedsięwzięcia innowacyjne ze swoimi partnerami za pośrednictwem OpenLabs, zapewni kontrahentom odpowiednie ramy, nowy plan i zintegrowaną platformę, a także stworzy pulę talentów poprzez programy Huawei ICT Academy i Huawei Authorized Learning Partner (HALP). Jednocześnie firma Huawei zapowiedziała zainwestowanie w ten program w ciągu najbliższych trzech lat 300 mln USD, aby w ten sposób wspierać swoich zagranicznych współpracowników.

