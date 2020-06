Huawei cria plataforma aberta de cooperação e troca de experiências em comunicação de dados

SÃO PAULO, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei promoveu, pela primeira vez, o evento online Latam IP Club Carnival - encontro focado na criação de uma plataforma aberta para cooperação e de troca de experiência para líderes de opinião e especialistas técnicos no setor de comunicação de dados.

O evento foi conduzido por Steven Zhu, Presidente da Huawei Enterprise Business Group para América Latina, e por Kevin Hu, Presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, e teve como destaque o anúncio de 900 novos clientes na área de tecnologia IP durante o ano passado, em todo o mundo, nos setores: financeiro, governamental, de Prestadores de Serviço de Internet (ISP, do inglês Internet Service Provider) e de energia. Além disso, a Huawei lançou quatro marcas em seus negócios de tecnologia IP em 2019.

"Sob a perspectiva da Huawei, a Transformação Digital é o caminho pelo qual as empresas estão migrando para o mundo inteligente e, na área de tecnologia IP, a empresa também segue práticas profissionais", afirma Steven Zhu.

Steven Zhu também mencionou que a Huawei tem 20 escritórios, mais de 3.500 funcionários e criou 65.000 empregos indiretos na América Latina em 2019. "Nossa atuação junto ao mercado corporativo cresceu rapidamente e agora temos mais de 4.500 clientes na região, dentre eles 8 das 12 empresas do ranking Global 500. Conquistamos 98 clientes no ano passado", afirmou.

A Huawei acompanha de perto o mercado na America Latina e, por esse motivo, também apresentou durante o evento:

Visita à sede da Huawei, a milhares de quilômetros de distância, e ao centro de exposições, laboratórios e linhas de produção, por meio de uma excursão virtual.

Lançamento de inovações tecnológicas e soluções IP de ponta que suportam o desenvolvimento dos parceiros de negócios.

Desenvolvimento de um painel do setor com líderes de opinião, especialistas e pesquisadores para apresentar as melhores práticas de diversos locais.

Atualmente, as soluções de rede de área ampla estão desempenhando um papel fundamental no plano estratégico de TIC em diferentes países da América Latina, como México, Brasil, Peru e Colômbia. A Huawei está cooperando plenamente com os órgãos de padrões do setor e com as organizações de código-fonte aberto. Em 2019, a Huawei desenvolveu mais de 430 documentos técnicos do grupo internacional Internet Enginnering Task Force (IETF).

De acordo com Kevin Hu, a Huawei manteve sua liderança no mercado global de Ponto de Acesso e de Wi-Fi 6, no qual atingiu 37% de presença em 2019, ocupando a posição de número 1 na China e no mundo, com exceção da América do Norte.

Por fim, o evento mostrou que o desenvolvimento de redes de comunicação nos últimos 30 anos avançou em três dimensões: banda larga, experiência do usuário e Operação e Manutenção. Por esse motivo, os aplicativos de serviço da Huawei apresentam uma nova geração de tecnologia, avançando da era Internet IP e da era ALL IP para a era atual das redes IP inteligentes, as quais apresentam três diferenciais: capacidade, experiência inteligente e condução autônoma.

