Huawei: desenvolvendo finanças mais inteligentes e ecológicas juntos

A Huawei propôs três elementos centrais para ganhar competitividade no setor financeiro, com a chegada da era da super digitalização

Com o mundo inteligente totalmente conectado a caminho, tanto a economia quanto a sociedade estão se transformando de acordo com duas grandes tendências de digitalização e desenvolvimento sustentável. Diante das mudanças nos cenários de serviços financeiros e modelos de negócios na era digital, o setor financeiro tem observado uma demanda crescente por inovação rápida nos negócios e excelência na experiência do cliente, o que acelera ainda mais seu ritmo de transformação. Para lidar com a natureza complexa e dinâmica da transformação digital, é necessário que o setor financeiro reconstrua sua competitividade central em meio à era digital, a fim de concretizar a visão das finanças inteligentes.

"Conexões melhores, inteligência mais forte e mais cenários são a chave para desenvolver a competitividade das finanças digitais", destacou Ryan Ding, presidente da Huawei Enterprise BG. "Seguindo o conceito de criação conjunta, compartilhamento e benefício mútuo, estamos trabalhando com nossos clientes e parceiros para encontrar uma forma de desenvolver finanças mais inteligentes e ecológicas, gerando um novo valor juntos."

A Huawei anunciou três iniciativas estratégicas, promovendo a digitalização do setor financeiro na nova era.

Jason Cao, CEO da Huawei Global Digital Finance, disse em seu discurso: "As tecnologias, principalmente a conexão e a inteligência, continuam a impulsionar o desenvolvimento do setor financeiro. Em 2022, entramos oficialmente na era ZFLOPS do poder da computação com IA. Com o desenvolvimento da IA, adotaremos a super personalização. Até 2025, mais de 100 bilhões de conexões físicas resultarão em serviços financeiros para 'coisas'. No futuro, o contrato inteligente possibilitará a tomada de decisão inteligente em todos os lugares. Novos modelos de serviços e produtos surgirão, um após o outro. No entanto, a experiência do usuário de ponta a ponta, o processamento em tempo real de dados massivos e O&M e a gestão de redes mais complexas e múltiplas nuvens se tornarão, todos, desafios para o setor financeiro. Estamos encontrando oportunidades, e também desafios. "

Para desenvolver finanças mais inteligentes e ecológicas com base em conexões melhores, inteligência mais forte e mais cenários, a Huawei anunciou três iniciativas estratégicas para o setor financeiro durante o encontro.

Mais inteligentes: soluções mais inteligentes de engajamento do cliente para melhorar a experiência digital; dados e plataforma convergente inteligente para desenvolver capacidades de dados em tempo real; arquitetura multi-cloud híbrida para tornar a gestão entre nuvens mais fácil e os serviços mais ágeis. Mais ecológicas: infraestrutura digital autônoma para ajudar as instituições financeiras a conseguir viabilizar a colaboração de várias tecnologias, tecnologias heterogêneas e multi-cloud híbrida. Juntos: construir uma plataforma de ecossistema global de cooperação e apresentar três iniciativas atualizadas para o Financial Partner Go Global Program 2.0 (FPGGP): desenvolver mais parceiros de soluções; expandir o FPGGP para parceiros globais de consultoria e serviços; desenvolver parceiros de vendas e serviços locais para oferecer soluções FPGGP localmente.

Trabalhar com clientes e parceiros globais, desenvolvendo finanças mais inteligentes e ecológicas

Durante o encontro, a Huawei e a DBS anunciaram a criação da Innovation Showcase no DBS Newton Green.

A Huawei também assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o OCBC Bank para reforçar a transformação digital do banco no Sudeste Asiático e na Área da Grande Baía em três iniciativas principais: filial e edifícios verdes com IoT inteligente; inovação em ciências de dados e inteligência artificial (IA) e aceleração da adoção da nuvem.

Além disso, a Huawei lançou a Digital Banking 2.0 Solution, utilizando a plataforma aberta da Temenos. A solução comporta o lançamento rápido de bancos digitais e ajuda bancos maiores a acelerar sua modernização na nuvem. Isso melhora muito a eficiência da implementação e a satisfação do cliente.

Nos próximos dias, a Huawei assinará vários acordos de cooperação com diversas instituições financeiras e apresentará uma ampla variedade de produtos e soluções criados em conjunto com parceiros, envolvendo vários cenários de negócios.

