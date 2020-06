Huawei destaca principais soluções tecnológicas no combate à pandemia

Webinar com especialista falando direto da China destacou uso da Inteligência Artificial para agilizar o diagnóstico, em solução já implementada no Brasil

SÃO PAULO, 11 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), realizou um webinar destacando a importância das soluções tecnológicas no combate à pandemia do novo coronavírus, SARS-COV-2. As ações realizadas na China foram destaque da palestra feita por Simon Tsang, Consultor Sênior e Facilitador Educacional da empresa.

Simon destacou que empresas, sociedades e governos devem colaborar diante de um evento destas proporções, atuando em duas principais áreas: na prevenção da disseminação da doença e na prevenção de pontos de entrada e saída.

Na prevenção da disseminação da doença, além dos testes, monitorar e interpretar dados de maneira rápida e eficiente, é vital. Para ajudar nos diagnósticos, a utilização de Inteligência Artificial torna a obtenção dos resultados até seis vezes mais rápida, com análise completa apenas 30 segundos após o resultado obtido pelos computadores. Esta solução já está implementada e sendo utilizada no Brasil pelo Instituto de Radiologia (InRad) e pelo InovaHC, ambos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) (acesse link para vídeo).

A tecnologia 5G também foi usada na China para a colaboração entre médicos. Distantes 700km, entre Zhejiang e Wuhan, especialistas realizaram procedimentos de diagnósticos e cirúrgicos, maximizando os recursos técnicos para salvar vidas.

Na prevenção dos pontos de entrada e saída, drones e dispositivos entram em ação. Entre as cidades, os drones podem ser usados para alertar a população dos protocolos de saúde, assim como monitorar tráfego e até serem usados para esterilizar áreas. Em aeroportos, scanners podem medir a temperatura corpórea e identificar possíveis sintomas, além de apontar transeuntes que não estão usando máscara – tanto para a produção de estatísticas quando para que autoridades alertem para o protocolo correto.

"É importante compartilhamos informações para que as boas experiências possam gerar ideias, em todo o mundo, no combate à pandemia. A demanda pelas soluções de IA e Cloud aumentaram, assim como a aceleração da implementação de redes 5G. Além das soluções no combate à pandemia, a tecnologia também está sendo importante para manter as pessoas em casa, já que muitas das atividades passaram a acontecer dentro delas", afirmou Simon Tsang.

FONTE Huawei

SOURCE Huawei