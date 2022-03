Huawei dévoile la Solution Intelligente d'Inspection des Lignes de Transport d'Electricité 2.0 -- Détecter les risques et protéger les lignes

L'inspection manuelle traditionnelle des lignes de transport d'électricité se heurte à une pléthore de problèmes, notamment en matière de sécurité, de gestion, d'efficacité, de réaction, de performances en temps réel et de risques opérationnels. Pour y remédier, Huawei avait développé la Solution Intelligente d'Inspection des Lignes de Transport d'Electricité 1.0, qui intègre la vision intelligente, l'énergie du site et la liaison hertzienne. Il garantit la fiabilité du transport des données et permet de visualiser l'état des lignes de transmission électrique dans des environnements où les signaux sont absents, l'alimentation électrique est indisponible et l'imagerie est difficile. La version 2.0 mise à jour ajoute plusieurs fonctionnalités clés. Cela inclut une liaison radar-vidéo qui surveille en permanence les conditions autour de la fondation de la tour, sécurisant ainsi le réseau électrique.

La fondation du pylône est le squelette qui soutient le fonctionnement stable et fiable des lignes de transport d'électricité. Cependant, elle est confrontée à de nombreuses menaces artificielles et naturelles. Parallèlement, l'inspection manuelle est dangereuse et s'effectue dans des environnements difficiles. C'est pourquoi Huawei a ajouté la sécurité des fondations des tours à sa solution d'inspection améliorée. Désormais, il peut s'adapter aux solutions de ligne pour différentes distances, gérer jusqu'à 600 000 caméras et traiter une multitude de données. Le centre d'inspection et les équipes collaborent pour soutenir l'inspection à chaque étape. Cela est complété par la liaison radar-vidéo, permettant une inspection complète de la couverture et la détection de toute intrusion par le personnel non autorisé en temps réel.

La Solution Intelligente d'Inspection des Lignes de Transport d'Electricité 2.0 de Huawei intègre quatre capacités essentielles : un large éventail d'algorithmes de haute précision, des technologies d'auto-réseau sécurisées et contrôlables, des produits intégrés légers et faciles à installer, ainsi qu'une exploitation et une maintenance efficaces avec une itération rapide et une longue durée de vie des batteries. Cette solution protège chaque ligne de transport d'électricité en la rendant sûre, efficace, écologique et axée sur l'expérience.

Sûr : remplace les visites manuelles sur site par une inspection intelligente, diagnostique à distance les risques potentiels, améliore la densité de la couverture d'inspection de 60 à 100 %, réduit la fréquence annuelle des coupures de courant, prévient 90 % des coupures de courant temporaires non planifiées et garantit une consommation d'énergie stable et sûre pour l'ensemble du secteur.

Efficace : réduit le temps d'inspection de 20 jours à 2 heures, ce qui le rend 80 fois plus efficace. Relie la plateforme intelligente et les applications pour numériser les services, améliore la vitesse de réponse et l'efficacité du traitement des tâches de 30 %.

Ecologique : réduit le nombre d'inspecteurs et de véhicules, ce qui permet de diminuer les émissions de carbone. Ainsi, par exemple, pour chaque 5 000 km de lignes, la solution devrait permettre de réduire les émissions de carbone de 16,2 tonnes par an pour chaque véhicule. De plus, la solution permet d'identifier rapidement les urgences (comme les feux de montagne), de protéger la nature et d'améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique.

Axé sur l'expérience : Grâce aux dispositifs intelligents, le personnel n'a pas à travailler aussi souvent dans des environnements difficiles ; et lorsqu'il le fait, la solution offre un environnement plus sûr, améliorant ainsi l'expérience du personnel.

Huawei utilise les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour l'intégration aux systèmes électriques, ce qui constitue le fondement de la solution d'inspection intelligente 2.0. Il se caractérise par une inspection sans surveillance, des canaux visualisés, une maintenance simplifiée et un travail léger. À l'avenir, Huawei continuera de plonger dans les scénarios de l'industrie et de lancer des produits et des solutions qui sont fiables, rentables et adaptés à l'industrie de l'énergie électrique. Nous visons à aider les réseaux électriques à atteindre des opérations sûres, efficaces et écologiques.

Le MWC 2022 se tient du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne.

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents.

