HUAWEI DÉVOILE LES GAGNANTS DU NEXT DESIGN AWARDS 2021

Huawei, le leader mondial de la technologie, a annoncé les gagnants de son concours de design HUAWEI Mobile Services (HMS) - The Next Design Awards 2021. Ce concours annuel, qui en est à sa sixième édition, vise à réunir des artistes talentueux du monde entier pour créer un contenu unique et inspirant pour la personnalisation de smartphones, tablettes et smartwatch via HUAWEI Thèmes.

Avec plus de 1 300 participants inscrits en Europe et plus de 3 000 entrées soumises dans le monde, dont des créatifs de plus de 21 pays européens, les participants ont présenté le meilleur de la création technologique sous le thème « Que l'inspiration coule ». Huawei met à la disposition des utilisateurs un certain nombre de supports de création pour personnaliser leurs appareils, et les prix ont permis aux participants de s'impliquer en créant leurs propres créations innovantes qui ont été jugées par un jury soigneusement sélectionné.

Les Next Design Awards 2021 ont récompensé des créateurs dans sept catégories - Thèmes pour téléphone, Cadrans de montre, Fleurissement Urbain, Thèmes pour écran pliable, Profitez de l'instant, Original IP et Fonds d'écran - avec des prix incroyables à gagner, notamment le Grand Prix, les Stars de demain, les Artistes internationaux et les Animateurs étonnants, avec une cagnotte totale de 200,000 dollars.

Le Dr. Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services Europe, a déclaré : « Chez Huawei, nous sommes ravis du succès des Next Design Awards 2021. La participation européenne a été incroyable cette année, arrivant en deuxième position après la Chine, et nous sommes ravis que tant d'artistes européens soient reconnus pour leur talent grâce à ces prix prestigieux. Nous espérons vraiment que le succès du concours cette année encouragera encore plus d'artistes à partager leurs créations étonnantes par le biais de HUAWEI Thèmes. »

Dans toute l'Europe, deux participants ont remporté un succès incroyable en se voyant décerner des distinctions prestigieuses :

Commentant sa victoire, Robert Buerger a déclaré : « Les Next Design Awards ont été une expérience formidable à laquelle nous avons participé, surtout lorsque l'on sait que l'on créait une œuvre d'art qui était jugée par un jury aussi professionnel et prestigieux. HUAWEI Thèmes est une plateforme merveilleuse pour mettre à disposition vos créations personnelles, l'application bénéficiant d'une grande visibilité auprès d'utilisateurs étonnants. Pour tous ceux qui envisagent de créer des thèmes pour HUAWEI - faites-le sans hésiter, vous ne le regretterez pas ! »

Damiroquai, de la Tchéquie, a également fait part de ses réflexions sur la compétition après sa victoire au concours Watch Face. Il a dit, « le Huawei Next Design Awards est un concours qu'aucun concepteur de contenu ne devrait manquer. Ce fut pour moi une occasion unique de mettre en valeur mon design et de mesurer mon sens du style et de l'identité esthétique parmi un éventail de designers internationaux. J'ai hâte de participer l'an prochain ! »

Le concours n'a pas seulement été populaire en raison des prix, mais aussi de l'impressionnant panel de juges. Pour le concours de cette année, Huawei a invité Song Xiewei - doyen de l'école de design de l'Académie centrale des beaux-arts, Klaus Hess - cofondateur de German Hesse Design, ainsi que Takashi Akiyama - illustrateur et affichiste de renommée internationale, à critiquer les chefs-d'œuvre créés.

Tous les designs primés cette année sont désormais disponibles sur HUAWEI Thèmes et peuvent être téléchargés pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils :

- Il vous suffit de vous rendre sur le HUAWEI Thèmes (via l'appli HUAWEI AppGallery, si vous ne l'avez pas encore téléchargée) pour accéder à toutes les collections étonnantes des concepteurs de thèmes HUAWEI certifiés

- Tester facilement le nouveau thème choisi - les utilisateurs ont droit à un essai gratuit de 5 minutes pour voir si la nouvelle formule leur convient vraiment avant l'achat

- Pour rendre le thème encore plus spécial, associez le design aux icônes de Thèmes pour le rendre vraiment personnel

- Après avoir choisi le nouveau thème, les utilisateurs peuvent afficher leur nouveau look en un seul clic et le montrer à leurs amis

- Les consommateurs peuvent également acheter et offrir des cadeaux Thèmes à leurs proches pour les aider à embellir leurs téléphones

Pour en savoir plus sur les Huawei Next Design Awards 2021 et la liste complète des gagnants, veuillez consulter le site : https://Thèmes.cloud.huawei.com/next-design/award . Et pour plus d'informations sur les thèmes HUAWEI, allez à : https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/Thèmes/

