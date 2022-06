Huawei Digital Power met en avant des solutions technologiques vertes pour une Europe à faible émission de carbone lors du Power Summit 2022

L'édition 2022 du Power Summit a réuni des dirigeants du secteur de l'électricité en Europe et des décideurs politiques afin d'explorer des solutions numériques qui changent la donne et aident à accélérer la transition énergétique et l'électrification.

En intégrant les technologies numériques et d'électronique de puissance, et en combinant les flux d'information et les flux d'énergie, Huawei Digital Power numérise les systèmes énergétiques grâce à ses produits et ses plateformes de gestion. Pendant le sommet, Huawei Digital Power a présenté trois innovations :

Huawei Digital Power a développé de toutes nouvelles solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie intelligentes pour les centrales photovoltaïques à grande échelle, les systèmes de stockage d'énergie, les applications commerciales et industrielles, les usages résidentiels et les micro-réseaux intelligents. En proposant des solutions solaires sûres et fiables qui génèrent des rendements énergétiques plus élevés, Huawei Digital Power intensifie ses efforts pour accélérer le déploiement de l'énergie solaire en tant qu'énergie classique et permettre aux industries et aux ménages de bénéficier d'une électricité verte.

En ce qui concerne le développement d'applications dans le domaine de l'électrification des transports, qui est essentiel pour atteindre la neutralité carbone, Huawei Digital Power fournit des solutions de charge CC FusionCharge pour soutenir les objectifs de réduction du CO2 de l'Union européenne. Les technologies numériques redéfinissent les expériences de conduite et de sécurité des consommateurs dans les véhicules électriques (VE).

Une infrastructure TIC verte, au fondement même du monde numérique. Huawei Digital Power travaille sur les installations de centres de données de nouvelle génération : durables, simplifiées, autonomes et fiables. Le groupe aide également les opérateurs à construire des réseaux à faible émission de carbone. Une infrastructure TIC verte, économe en énergie, flexible, intelligente et automatisée sera un moteur de l'économie numérique verte.

« Huawei Digital Power s'est engagé à concevoir une infrastructure d'énergie verte, qui comprend réseaux verts et centres de données verts... l'énergie verte partout, même dans les transports. Grâce à la production d'énergie verte, à une utilisation efficace de l'énergie et aux systèmes de gestion de réseau intelligents, nous pouvons atteindre une faible émission de carbone dans tous les scénarios et contribuer activement aux objectifs de neutralité carbone de l'Europe. Nous croyons fermement que la technologie peut jouer un rôle pour un avenir meilleur et plus vert », a déclaré Michel Fraisse, CTO et vice-président de Huawei Digital Power Europe.

Au vendredi 31 décembre 2021, Huawei Digital Power avait aidé ses clients en Europe à produire 84,2 milliards de kWh d'électricité verte, économisant ainsi 2,3 milliards de kWh de consommation d'électricité et réduisant les émissions de CO2 de 23,8 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de 32 millions d'arbres.

