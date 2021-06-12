Huawei Digital Power стремится к созданию полноправного всемирного сообщества партнеров

«Углеродная нейтральность стала самой насущной всеобщей целью в мире, что ведет к революции в производстве и потреблении электроэнергии, а также ускоряет процесс промышленной модернизации. Переход на альтернативные источники энергии открывает перед компаниями широкие промышленные и коммерческие возможности. Объединяя цифровые технологии и силовую электронику, Huawei Digital Power способствует осуществлению энергетической революции и действует рука об руку с нашими партнерами в целях построения экологически чистого и светлого будущего», — заявил в своей приветственной речи член наблюдательного совета компании Huawei и руководитель отдела маркетинга, сбыта и услуг подразделения Huawei Digital Power Джеймс Ли (James Li).

Г-н Ли добавил, что стратегия развития данной экосистемы лежит в основе стратегии развития Huawei Digital Power. Цифровая энергетика по существу представляет собой экосистемную отрасль. Мы будем стремиться действовать в должном ключе, чтобы приносить пользу партнерам, делиться с ними выгодами и повышать их возможности, а также объединять усилия с каждым компетентным и амбициозным партнером для построения экологически безопасного и светлого будущего на основе стратегии экосистемы многоуровневого и многоотраслевого сотрудничества.

Цифровая энергетика нуждается в экосистеме, в связи с чем компания Huawei Digital Power разработала стратегию развития экосистемы "3-4-5-6". «Мы делим партнерские услуги на три области: интеллектуальные фотоэлектрические системы, центры обработки данных и объекты на площадках, а также внутреннюю область Huawei, с тем чтобы каждый игрок мог сосредоточиться на своих сильных сторонах. В плане сотрудничества с партнерами мы придерживаемся следующих четырех принципов: прибыльность, простота, реализация возможностей и экосистема. С учетом этого в текущем году мы будем реализовывать пять основных мер: создание партнерской системы, ориентированной на цифровую энергетику, оптимизация ИТ-платформ, содействие стандартизации, повышение эффективности маркетинга и брендинга, а также увеличение вводимых ресурсов — с тем чтобы помочь партнерам в расширении шести возможностей в сферах сбыта, обслуживания, маркетинга и т. д.», — подчеркнул в своей речи г-н Ли.

Ежегодный Саммит партнеров по экосистеме, целью которого является демонстрация ресурсов и инструментов, необходимых нашим партнерам для повышения рентабельности, проводится по мере активизации усилий компании Huawei по созданию интеллектуального общества без углеродных выбросов. Присутствовавший на саммите руководитель отдела продукции и технологий подразделения Huawei Digital Power Чжоу Таоюань (Zhou Taoyuan) представил разработанное компанией Huawei комплексное решение с нулевыми углеродными выбросами, включающее в себя «5 ключевых технологий + 4 прикладных сценария + 1 облако». Данное решение охватывает следующие элементы: Smart PV Generator FusionSolar 8.0, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0, Off-grid (fuel removal) Power Supply Solutions, Energy Cloud, Zero-carbon Data Center, Zero-carbon Site, Smart Charging Network и Modular Power.

На виртуальном саммите представители партнеров по экосистеме из разных уголков мира поделились своими идеями в отношении маркетинговой стратегии во время пандемии, стратегии расширения рынка, развития бизнеса и пр. 72 наиболее эффективных партнера со всего мира были отобраны для награждения за их приверженность созданию ценностей в 2020 году. В течение нескольких лет некоторые из партнеров, благодаря их сотрудничеству с Huawei, расширили свою деятельность на более чем десять стран. Г-н Ли заявил в этой связи следующее: «Huawei не накладывает ограничений на наших партнеров, поэтому мечтайте о большом и достигайте большего».

Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь пойти далеко, иди вместе с другими. Huawei Digital Power сосредоточит свое внимание на нашей стратегии развития экосистем и объединит усилия с нашими партнерами для построения более экологически чистой и устойчивой планеты, которую мы называем своим домом.

Информация о компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является одним из ведущих мировых поставщиков умных устройств и продукции для информационно-коммуникационной инфраструктуры. В компании работают более 197 тыс. сотрудников, а ее деятельность ведется более чем в 170 странах и регионах, охватывая более трех миллиардов человек по всему миру.

Концепция и миссия Huawei заключаются в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Для этого компания стремится содействовать повсеместному подключению связи и равному доступу к сетям; привносить облачный и искусственный интеллект во все уголки земли, чтобы обеспечить превосходные вычислительные мощности там, где это необходимо и когда это необходимо; создавать цифровые платформы, помогающие всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переосмысливать пользовательский опыт в области искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни независимо от того, находятся ли они дома, в офисе или в дороге. Для получения более подробной информации посетите сайт компании Huawei по адресу www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

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SOURCE Huawei Digital Power