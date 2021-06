Huawei Digital Power zamierza zbudować profesjonalną międzynarodową społeczność partnerów zapewniającą ekologiczną i stabilną przyszłość

„Neutralność węglowa stała się najważniejszym wspólnym celem dla całego świata, który wywołuje rewolucję w wytwarzaniu i zużyciu energii oraz przyspiesza modernizację przemysłu. Transformacja energetyczna niesie ze sobą szerokie możliwości przemysłowe i handlowe. Dzięki integracji technologii cyfrowych i energoelektronicznych, Huawei Digital Power przyspiesza rewolucję energetyczną i we współpracy z partnerami buduje ekologiczną i świetlaną przyszłość" - powiedział James Li, członek Rady Nadzorczej Huawei i prezes działu marketingu, sprzedaży i usług Huawei Digital Power w swoim przemówieniu powitalnym.

Li dodał, że to strategia ekosystemu leży u podstaw rozwoju technologii Huawei Digital Power. Sektor energii cyfrowej jest zasadniczo sektorem ekosystemowym. Zobowiązujemy się do zrobienia czegoś właściwego, co przyniesie wartość partnerom, umożliwi dzielenie się z nimi korzyściami i poprawi ich możliwości, a także połączy siły z każdym kompetentnym i ambitnym partnerem, budując zieloną i stabilną przyszłość poprzez wielopoziomową i wielobranżową strategię ekosystemu współpracy.

Cyfrowa branża energetyczna wymaga ekosystemu, dlatego Huawei Digital Power przedstawiła strategię ekosystemu „3-4-5-6". „Dzielimy usługi partnerskie na trzy domeny - inteligentną instalację fotowoltaiczną, centrum danych i infrastrukturę obiektową oraz domenę Huawei-inside - aby umożliwić każdemu podmiotowi skupienie się na swoich mocnych stronach. Współpracując z partnerami, kierujemy się następującymi czterema zasadami: rentowność, prostota, wspomaganie i ekosystem. Mając to na uwadze, w tym roku wdrożymy pięć głównych działań - budowę systemu partnerskiego skupiającego się na cyfrowym przemyśle energetycznym, optymalizację platform IT, promowanie standaryzacji, rozwój marketingu i marki oraz zwiększenie nakładów na zasoby - aby wspomóc partnerów w zwiększeniu sześciu możliwości w zakresie sprzedaży, obsługi, marketingu i tak dalej" - podkreślił Li w swoim przemówieniu.

Coroczny Szczyt Partnerów Ekosystemu, którego celem jest zaprezentowanie zasobów i narzędzi, których nasi partnerzy potrzebują, aby zwiększyć rentowność, odbywa się w momencie, gdy Huawei zwiększa wysiłki w budowaniu bez emisyjnego i inteligentnego społeczeństwa. Podczas szczytu Zhou Taoyuan, prezes działu produktów i rozwiązań Huawei Digital Power, przedstawił rozwiązanie Huawei All-Scenario Zero-Carbon Solution, składające się z „5 podstawowych technologii + 4 scenariuszy aplikacji + 1 chmury". Rozwiązanie obejmuje inteligentne generatory fotowoltaiczne FusionSolar 8.0, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0, systemy zasilania poza siecią (bez użycia paliwa), chmurę energetyczną, zeroemisyjne centrum danych, zeroemisyjny zakład, inteligentną sieć ładowania i zasilanie modułowe.

Podczas wirtualnego szczytu przedstawiciele partnerów ekosystemu z różnych zakątków świata podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat m.in. strategii marketingowej w czasie pandemii, strategii ekspansji rynkowej, rozwoju biznesu. Wyłoniono 72 partnerów osiągających najlepsze wyniki na całym świecie, którzy zostali nagrodzeni za zaangażowanie w tworzenie wartości w 2020 roku. W ciągu kilku lat, dzięki współpracy z Huawei, niektórzy z partnerów rozszerzyli swoją działalność na kilkanaście krajów. Tak, jak to ujął Li: „Huawei nie nakłada ograniczeń na swoich partnerów, więc marzcie dużo i osiągajcie więcej".

Jeśli chcesz iść szybko, pójdź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, chodźmy razem. Huawei Digital Power będzie koncentrować się na swojej strategii ekosystemowej i połączy siły z partnerami, aby zbudować bardziej ekologiczną i zrównoważoną planetę, którą nazywamy domem.

