Huawei divulga o artigo Striding Towards the Intelligent World - Data Storage

BANGKOK, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na HUAWEI CONNECT 2022, David Wang, diretor executivo do conselho e presidente do conselho gestor de infraestrutura de TIC da Huawei, lançou uma série de artigos intitulados Striding Towards the Intelligent World (caminhando rumo ao mundo inteligente).

A digitalização é apenas o começo se olharmos para o progresso global. Espera-se que, na próxima década, empresas de todos os tamanhos tenham complicações durante sua jornada de transformação digital (DX). As aplicações de dados de TI se tornarão mais diversificadas, e os volumes crescentes de dados de aplicação serão processados pelos sistemas de produção, o que significa que a necessidade de armazenamento de dados confiável, eficaz e econômico é mais importante do que nunca.

Por isso, o artigo Striding Towards the Intelligent World - Data Storage apresenta a perspectiva da Huawei para a evolução do armazenamento nos data centers empresariais. Abordando nove tópicos, o artigo oferece aos clientes empresariais recomendações sobre o desenvolvimento da infraestrutura de dados para promover, conjuntamente, o setor de armazenamento de dados.

Perspectiva I: dados não estruturados

Os dados não estruturados representam mais de 80% dos novos dados das empresas e são cada vez mais importantes para a produção e tomada de decisões. É necessário que as equipes de TI empresariais transformem seus recursos estruturados centrados em dados para projetar, planejar e gerenciar dados não estruturados em massa.

Perspectiva II: diversas aplicações de dados

Diversas aplicações de dados, como bancos de dados distribuídos, análises de big data e IA, estão surgindo. Recomenda-se que as empresas utilizem a arquitetura de armazenamento-computação desacoplada para atender às aplicações de dados emergentes para obter maior confiabilidade. Além disso, pode-se desenvolver motores de aceleração para diversas aplicações de dados para implementar processamento de quase dados que proporcione maior eficiência.

Perspectiva III: All-Flash incluindo todos os cenários

O armazenamento all-flash é responsável por mais de 50% do mercado de armazenamento primário, e a era do armazenamento de flash inclusivo está chegando. A Huawei recomenda que as empresas aproveitem oportunidades de substituição e implementação de armazenamento para acelerar a adoção do armazenamento all-flash.

Perspectiva IV: proteção contra ransomware

Os ataques de ransomware estão se tornando a ameaça mais significativa para as empresas. Aconselha-se que suas equipes de armazenamento estabeleçam um sistema de proteção de dados mais abrangente e desenvolvam uma solução completa de armazenamento com proteção contra ransomware para fortalecer a última linha de defesa da proteção dos dados.

Perspectiva V: resiliência digital

Como os dados estão se tornando o principal ativo para as empresas, a resiliência digital é uma importante métrica para qualquer estrutura de resiliência empresarial. As empresas devem fortalecer a proteção dos dados para garantir o vazamento zero de dados, violação e perda, serviços sempre ativos e acesso em conformidade sempre, melhorando assim a resiliência digital.

Perspectiva VI: armazenamento alimentado por IA

Da gestão aos produtos, a IA impulsiona o armazenamento autônomo em todo o ciclo de vida dos dados. Recomenda-se que as empresas desenvolvam proativamente critérios de avaliação para o software de gerenciamento de IA de armazenamento e que as equipes de gestão de armazenamento atualizem os pacotes de tecnologia para IA de armazenamento.

Perspectiva VII: arquitetura multicloud

À medida que a multicloud se torna o novo normal, a prática recomendada é migrar serviços inovadores que tenham incertezas e serviços emergentes como OA para nuvens públicas, mantendo, ao mesmo tempo, os principais serviços em seus data centers locais. Na construção multicloud, aconselha-se que as empresas utilizem a arquitetura de TI que armazena de forma centralizada, compartilha dados e implementa aplicações em várias nuvens, e planejem uma plataforma unificada de gerenciamento de dados em todas as nuvens para maximizar o compartilhamento dos dados.

Perspectiva VIII: modelos de negócios de armazenamento

Um modelo de negócios de armazenamento flexível ajuda a lidar com volumes de dados explosivos e incertezas econômicas. A Huawei recomenda que as empresas planejem como obter recursos de TI e selecionem o modelo de negócios mais apropriado de acordo com os requisitos da empresa e as estratégias futuras.

Perspectiva IX: economia de energia

O armazenamento de dados ecológico é necessário para que os data centers zerem as emissões líquidas de carbono. As empresas podem implementar produtos de armazenamento com projetos de alta densidade, convergência de sistemas e redução eficiente de dados a fim de reduzir ainda mais o consumo de energia dos data centers.

Para mais detalhes, clique em: https://www.huawei.com/en/giv/industries/data-storage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906368/image_5011010_37060953.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei