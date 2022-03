Huawei divulga Relatório Anual de 2021: operações sólidas, investindo no futuro

SHENZHEN, China, 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei divulgou hoje seu Relatório Anual de 2021, que revelou que a empresa manteve operações sólidas durante todo o ano passado. De acordo com o relatório, a Huawei alcançou um faturamento de 636,8 bilhões de yuans em 2021 e lucros líquidos de 113,7 bilhões de yuans, um aumento de 75,9% em relação ao ano anterior. Os gastos com P&D da empresa atingiram 142,7 bilhões de yuans em 2021, representando 22,4% de seu faturamento total e trazendo seus gastos totais em P&D nos últimos dez anos para mais de 845 bilhões de yuans. Daqui em diante, a empresa também pretende aumentar continuamente o investimento em P&D.

Guo Ping, presidente rotativo da Huawei, declarou na coletiva de imprensa: "No geral, nosso desempenho esteve alinhado com a previsão. Nosso negócio de operadoras permaneceu estável, nosso negócio empresarial teve um crescimento constante, e nosso negócio de consumo expandiu rapidamente para novos domínios. Além disso, entramos em um ritmo rápido de desenvolvimento de ecossistemas."

Meng Wanzhou, diretor financeiro da Huawei, também falou no evento: "Apesar da redução no faturamento em 2021, nossa capacidade de obter lucro e gerar fluxos de caixa está aumentando, e somos mais capazes de lidar com a incerteza." Graças à rentabilidade aprimorada de seus principais negócios, o fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais da empresa aumentou drasticamente em 2021, totalizando 59,7 bilhões de yuans. Sua proporção de passivos também caiu para 57,8%, e sua estrutura financeira geral se tornou mais resiliente e flexível.

Em 2021, o negócio de operadoras da Huawei gerou um faturamento de 281,5 bilhões de yuans e ajudou as operadoras do mundo todo a implementar grandes redes 5G. Resultados de testes de terceiros descobriram que as redes 5G construídas pela Huawei para clientes em 13 países, incluindo Suíça, Alemanha, Finlândia, Holanda, Coreia do Sul e Arábia Saudita, oferecem a melhor experiência de usuário. Trabalhando com operadoras e parceiros, a Huawei assinou mais de três mil contratos comerciais para aplicações industriais do 5G. Esses tipos de aplicações 5G estão atualmente sendo utilizados comercialmente em larga escala em setores como manufatura, minas, usinas de ferro e aço, portos e hospitais.

Graças às tendências contínuas de transformação digital, os negócios empresariais da Huawei também cresceram rapidamente, gerando um faturamento de 102,4 bilhões de yuans durante 2021. No ano passado, a Huawei lançou 11 soluções baseadas em cenários para setores importantes como governo, transporte, finanças, energia e manufatura. A empresa também formou várias equipes dedicadas, como uma equipe de mineração de carvão, uma equipe de estradas inteligentes e uma equipe alfandegária e portuária, para combinar recursos de forma a atender de maneira mais eficiente às necessidades de seus clientes. Mais de 700 cidades e 267 empresas Fortune Global 500 escolheram a Huawei como parceira de transformação digital, e a Huawei já trabalha com mais de seis mil parceiros de serviços e operações em todo o mundo.

O negócio de consumo da Huawei zerou os desejos e necessidades de consumo, desenvolvendo ainda mais o ecossistema global para uma era inteligente e totalmente conectada, como parte da estratégia Seamless AI Life da empresa para consumidores do mundo todo. Esse negócio gerou um faturamento de 243,4 bilhões de yuans em 2021 e continuou a ter um crescimento constante de vendas de dispositivos vestíveis inteligentes, telas inteligentes, fones de ouvido true wireless stereo (TWS) e Huawei Mobile Services (HMS). Em particular, os segmentos de telas inteligentes e dispositivos vestíveis tiveram um crescimento de mais de 30% em relação ao ano anterior. No total, o HarmonyOS foi utilizado em mais de 220 milhões de dispositivos Huawei em 2021, tornando-se o sistema operacional de dispositivos móveis de crescimento mais rápido do mundo.

Durante o ano passado, a Huawei também se concentrou em desenvolver seus ecossistemas openEuler, MindSpore e HarmonyOS com base nos princípios de colaboração aberta e crescimento compartilhado. Atualmente, mais de oito milhões de desenvolvedores estão usando as plataformas abertas, softwares abertos e ferramentas de desenvolvimento da Huawei para explorar novos cenários de negócios e modelos de negócios.

Guo enfatizou: "Daqui em diante, a Huawei avançará em sua jornada de digitalização, transformação inteligente e baixo carbono. Contando com talentos, pesquisas científicas e um espírito inovador, aumentaremos continuamente os investimentos para remodelar nossos paradigmas de teorias fundamentais, arquitetura e software e para desenvolver nossa competitividade de longo prazo."

Todas as demonstrações financeiras do Relatório Anual de 2021 foram auditadas de forma independente pela KPMG, uma empresa internacional de contabilidade da Big Four. Para baixar o Relatório Anual de 2021, acesse https://www.huawei.com/en/annual-report/2021.

Nota: a taxa de câmbio de fechamento de 2021 é de USD 1,00 = CNY 6,3753

FONTE Huawei

