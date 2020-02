Huawei dodaje możliwości ekosystemowi urządzeń we wszystkich scenariuszach dzięki Huawei Mobile Services

W trakcie mowy przewodniej Richard Yu, główny dyrektor wykonawczy grupy konsumenckiej firmy Huawei, zaprezentował najnowsze osiągnięcia wzrostowe Huawei w zakresie produktu Huawei Mobile Services (HMS) i wprowadził na rynek HUAWEI AppGallery, oficjalną platformę dystrybucji aplikacji. – Huawei jest nieustannie zaangażowana w strategię płynnego życia ze sztuczną inteligencją we wszystkich scenariuszach. Będziemy nadal inwestować w nasze technologie na krańcach, w tym chipsety, komunikację 5G, mobilną sztuczną inteligencję, systemy operacyjne, aparaty i rozwiązania audio-wizualne w celu rozwoju naszej długofalowej przewagi konkurencyjnej. Z chęcią współpracujemy z deweloperami na całym świecie w celu katalizacji wzrostu w ekosystemie wszystkich scenariuszy. Razem z nimi rozwiniemy doświadczenie we wszystkich scenariuszach i wyniesiemy je na zupełnie nowy poziom – wyjaśnił dyrektor.

We w pełni połączonym, inteligentnym świecie firma Huawei wzbogaca doświadczenie aplikacji inteligentnych na urządzeniach we wszystkich scenariuszach. Wraz z ciągłym rozwojem biblioteki treści i wzrostem liczby usług rozwiązanie HMS będzie źródłem jeszcze bardziej połączonego doświadczenia na urządzeniach Huawei, pozwalając użytkownikom na płynny dostęp do wielu urządzeń z jednym identyfikatorem HUAWEI.

Nowe rozwiązanie HUAWEI Mate Xs idealnie demonstruje możliwości HMS. Składany ekran HUAWEI Mate Xs znajduje zastosowanie w szeregu powszechnych scenariuszy, jak na przykład w pracy, rozrywce, grach i nie tylko. Na urządzeniu domyślnie zainstalowanych jest kilka aplikacji HMS, w tym HUAWEI AppGallery, która zapewnia bogate, zlokalizowane treści konsumentom w ponad 170 krajach i regionach. Platforma HUAWEI AppGallery jest przeznaczona specjalnie do urządzeń składanych, ponieważ użytkownicy mogą w niej znaleźć aplikacje zoptymalizowane pod kątem pełnego wykorzystania zalet nowatorskiej formy.

Zasilając płynną kreatywność, HMS odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu realizacji strategii płynnego życia ze sztuczną inteligencją we wszystkich scenariuszach 1+8+N. Deweloperzy zapraszani są do udziału w ekosystemie i wraz z Huawei krzewienia inteligentnego ekosystemu, który daje możliwości klientom na całym świecie w epoce 5G.

O grupie konsumenckiej Huawei

Produkty i usługi firmy Huawei dostępne są w ponad 170 krajach i wykorzystywane są przez jedną trzecią populacji świata. Firma jest w posiadaniu czternastu centrów badań i rozwoju w USA, Niemczech, Szwecji, Rosji, Indii i Chinach. Grupa konsumencka to jeden z trzech działów Huawei i obejmuje smartfony, komputery i tablet, urządzenia noszalne, usługi w chmurze itp. Globalna sieć firmy Huawei bazuje na ponad 32 latach doświadczenia w branży telekomunikacji i poświęcona jest dostarczaniu najnowszych postępów technologicznych klientom na całym świecie.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem http://consumer.huawei.com.

