Huawei e Flexxible IT apresentam a solução de serviço O&M Hi-Ops 3.0 para o setor

Com o aprofundamento da transformação digital, o modo tradicional de O&M mudou. A plataforma de O&M coleta, organiza e analisa os dados de O&M para definir gradualmente as bases de valor de O&M, tornando assim os valores de O&M mais visíveis. Em segundo lugar, tecnologias avançadas amplamente utilizadas, como análise de registros massivos, melhoram a eficiência de O&M e reduzem os custos.

A Huawei lançou oficialmente o Hi-Ops 3.0 para o setor de O&M, que é simplesmente "1+2+3=N". Ele habilita o valor operacional de O&M, o conhecimento da situação e a previsão de risco. Na solução Hi-Ops 3.0 para o setor de O&M, "1" refere-se à plataforma O&M unificada IMOC (Centro de manutenção e operação inteligente) desenvolvida pela Huawei. "2" refere-se a dois tipos de serviços de O&M: serviços básicos e serviços digitais de O&M. Os serviços básicos de O&M incluem coordenação, rotina e gestão de O&M, além de melhoria contínua. Os serviços digitais de O&M incluem consultoria de transformação digital, construção digital e operação digital de O&M. "3" se refere a três tipos de parceiros: parceiros de componentes de plataforma, parceiros de desenvolvimento de adaptação e parceiros de soluções conjuntas. "N" refere-se a diferentes cenários de O&M, como cidade inteligente, transporte inteligente, finanças inteligentes e governo inteligente.

Operacionalização de valor de O&M: significa estabelecer um modelo de valor de O&M e um sistema impulsionado por objetivos de negócios. Passo a passo, separe do objetivo de serviço, o objetivo de O&M, estabeleça o sistema de indicadores com base no objetivo de O&M, faça a modelagem do sistema e, em seguida, solidifique a plataforma, verifique o resultado do serviço e, finalmente, realize a operação contínua de O&M.

Conhecimento da situação: Todos os links da cadeia de serviços, da cadeia de dados e da cadeia de implementação são simplificados para desenhar um mapa de reconhecimento de serviço para entender o reconhecimento da situação do serviço em tempo real. Visualize a associação de dados e arquitetura para demarcar e localizar rapidamente as falhas de serviço, incluindo localizar e rastrear problemas de serviço/serviço, problemas de recursos do sistema, localizar e rastrear rapidamente as falhas de hardware e analisar a correlação e o impacto dos eventos.

Previsão de risco: Começa com o monitoramento do pacote completo e cria mais de cinco mil árvores de falhas, capturando dados da camada da plataforma, camada de dados, camada de serviço e camada da aplicação, por meio de aquisição de status e gerenciamento de limites, gerenciamento de algoritmos de modelos, análise de relacionamento de dados, detecção ativa e simulação de comportamento do usuário. Monitoramento preditivo inteligente.

O Huawei industry O&M Hi-Ops 3.0 inclui três tipos competências de parceiros: parceiros de componentes de plataforma, que podem atender rapidamente aos requisitos do cliente, introduzindo componentes maduros, incluindo monitoramento de infraestrutura de TI, gerenciamento de endereços IP, APM, visualização 3D e gerenciamento de desempenho de rede. O parceiro de desenvolvimento de adaptação, que oferece serviços de adaptação personalizados para os clientes, incluindo desenvolvimento visualizado de design, desenvolvimento de adaptação de portal, desenvolvimento de adaptadores, interconexão de processos e integração de ferramentas. Os parceiros de solução oferecem em conjunto soluções de serviços de O&M, incluindo solução de visualização de dados, solução de O&M remota e solução de monitoramento de aplicações.

A Flexxible IT é um CSP certificado pela Huawei. Sua sede é na Espanha e possui filiais na Europa e nos Estados Unidos. A Flexxible IT conta com uma equipe de suporte 7x24x365 para ajudar os clientes a lidar com emergências e manutenção. A empresa também tem um sistema de monitoramento proativo de 24 horas*7 para ajudar os clientes a prevenir e identificar problemas de hardware. O Sr. Kilian Arjona (CTO, Flexxible IT) disse: "A Huawei tem cooperado com a Flexxible desde o ano passado. Atualmente, a Huawei tem cooperado com várias NAs".

No futuro, a Huawei trabalhará com mais parceiros para adequar sua transformação digital e inspirar mais valor de transformação.

