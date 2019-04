Huawei e HONOR lançam novas metas para estratégia de marca dupla

HONG KONG, 4 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- O Sr. Richard Yu, CEO da Huawei Consumer BG, anunciou as novas metas estratégicas da empresa em sua conta oficial na Sina Weibo:

A Huawei se tornará a maior fabricante mundial de smartphones A HONOR se tornará a segunda maior fabricante de smartphones da China , e a quarta do mundo A empresa apoiará a HONOR no desenvolvimento de produtos de ponta e continuar seus investimentos em inovação tecnológica, canais de distribuição e estratégias de varejo, enquanto mantém uma estratégia firme de marca dupla entre a HONOR e a Huawei. Ambas as marcas manterão mentalidade com visão de futuro e ajudarão a criar um mundo inteligente, totalmente conectado.

De acordo com o Sr. Richard Yu, a "Huawei Consumer BG chegou a um estágio totalmente novo" e "A Huawei e a HONOR possivelmente se tornarão este ano as maiores fabricantes mundiais de smartphones".

Estas novas metas surgem depois de a empresa ter alcançado as sete metas estratégicas estabelecidas pelo Sr. Richard Yu em 2012, que abrangem:

Transformar-se de uma marca de customização de operador ODM sem marca em uma marca independente de OEM Modernizar terminais inteligentes de baixo padrão para os padrões médio e alto Parar de vender feature phones de padrão ultrabaixo que vendem muito, mas dão pouco lucro Incorporar o processador quad-core HiSilicon e chip Balong Desenvolver o negócio de e-commerce Criar uma experiência de usuário para o sistema operacional Emotion UI Tornar-se a principal protagonista no setor mundial de hardware

O negócio de consumo da Huawei lidera as receitas da empresa com aumento de 48,4%, superando o negócio de redes operadoras da Huawei. No ano passado, o negócio de consumo da Huawei alcançou vendas de RMB 348,9 bilhões, um aumento anual de 45,1%, fazendo dele o que mais contribui para as receitas da empresa.

A HONOR cimentou sua posição de liderança com forte crescimento, apesar da desaceleração do setor mundial. De acordo com a International Data Corporation (IDC), nos três primeiros trimestres de 2018 o mercado mundial de smartphones registrou queda anual de 3,1% nas entregas, mas a HONOR driblou aquela tendência e chegou ao crescimento de 27,1%. Além disso, a HONOR alcançou aumento anual de mais 170% nas vendas internacionais, também em 2018. A HONOR ficou no segundo lugar mundial em volume de vendas, com aumento anual de 29,4% em 2018 [Fonte: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2018].

Este ano, a HONOR lançou algumas novas tecnologias que demonstram a posição pioneira da marca no setor, entre elas:

3D TOF: o HONOR View20 inclui um sensor tempo de voo (TOF, Time of Flight) 3D em seu sistema de câmera traseira. Com a detecção de profundidade adicional, seguimento de esqueleto e capacidades de captura em tempo real de movimentos permitidos por este novo sensor, o HONOR View20 é um impressionante e extremamente delgado transformador 3D, com funções como jogos 3D controlados por movimentos (3D Motion-Controlled Gaming), formatação 3D (3D Shaping) e mágica realidade aumentada (Magic AR).

Tela All -view: o HONOR View20 usa uma tela de 6,4 polegadas e 2310p x 1080p, com 398 PPI. A nova tela All-View adota um inovador design de câmera embutida na tela: ele abandona o amplamente usado design de câmera no topo da tela (notch), que ocupa uma área relativamente grande do painel frontal, e cria um furinho com um diâmetro de apenas 4,5 mm para a câmera frontal. Como resultado, o HONOR View20 oferece uma surpreendente experiência de visualização, com extraordinária taxa corpo-tela de 91,8%. A ampla tela de 19.5:9 do HONOR View20 também chega perto do aspecto das taxas usadas em cinemas, oferecendo uma imersiva experiência de assistir filmes.

5G: a Huawei e a HONOR estiveram profundamente envolvidas nos três níveis do desenvolvimento de redes, da 3G à 4G, e agora 5G: o primeiro envolve principais iniciadores de patente, o segundo são aqueles que oferecem e verificam soluções que promovem o desenvolvimento de redes, e o terceiro são as marcas de smartphone que se baseiam em provedores de soluções 5G, bem como fabricantes de serviços de aplicativos 5G que criam todos os tipos de aplicativos. A HONOR possui uma vantagem no planejamento tático de aparelhos 5G e planeja lançar, este ano, seu primeiro telefone móvel 5G, segundo o Sr. George Zhao , presidente da HONOR, no Mobile World Congress 2019.

"A HONOR está à beira de uma nova conquista e nada vai nos parar. À medida que o caminho endurece, os fortes se animam a caminhar. Trataremos cada dia como uma oportunidade de entregar mais valor a nossos fãs. Para a HONOR, o melhor ainda está por vir", disse o Sr. George Zhao.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma e-marca líder de smartphones, que foi criada para atender as necessidades dos nativos digitais por meio de produtos otimizados pela internet, que oferecem experiências de usuário de nível superior, inspiram ações, patrocinam a criatividade e capacitam os jovens a alcançarem seus sonhos. Aos fazer isto, a HONOR se destacou, ao demonstrar sua própria bravura de fazer coisas de modo diferente e dar os passos necessários para apresentar as mais recentes tecnologias e inovações a seus clientes.

