Huawei e Intel lançam em conjunto o servidor inteligente FusionServer Pro V6 de última geração

Kenneth Zhang, presidente da FusionServer Business, da Huawei, falou longamente sobre como o setor de computação precisa combinar maior poder de computação de nó único (single-node computing) e densidade com O&M inteligente, para enfrentar os desafios atuais. "Melhorar o desempenho do servidor no nível do sistema", disse Kenneth, "com a implantação de central de dados de alta densidade e O&M inteligente, é essencial para o desenvolvimento do setor de computação".

Os servidores inteligentes Huawei FusionServer Pro são executados na arquitetura x86 para desbloquear poderosa computação geral e heterogênea. A nova geração do FusionServer Pro 2488H V6 contém quatro Intel® Xeon® processadores escalonáveis de 3ª geração em um espaço de 2U, com 48 DIMMs DDR4 e 11 slots PCIe para armazenamento local. O servidor inteligente está equipado com os mais recentes módulos de treinamento e inferência de IA para liberar até poder de computação de 560 TFLOPS em um único nó.

A Intel é um dos mais importantes parceiros globais da Huawei a participar do evento de lançamento do FusionServer Pro 2488H V6, no qual demonstrou os mais recentes produtos de central de dados da Intel. Um desses produtos foi o processador escalonável de 3ª geração Intel® Xeon® . Ele oferece aceleração de IA e leva o desempenho de IA incorporado para o próximo nível com o Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) compatível com o formato bfloat 16. O produto da nova geração oferece desempenho de inferência 1,9 vezes maior do que o seu antecessor. A Intel oferece tecnologia de memória na forma de memória persistente (PMem) Intel® Optane™ série 200 para suportar análises de big data em tempo real. Executando na configuração incomparável do processador Intel de última geração, o FusionServer Pro 2488H V6 da Huawei oferece maior desempenho e melhores serviços para os clientes.

Avanço do ecossistema com estreita colaboração

Um ecossistema em expansão auxilia o desenvolvimento de tecnologia e produtos desde o princípio. Isso explica porque a Huawei continua a desenvolver ecossistemas e defende a colaboração para o benefício de todos. Kenneth Zhang observou que, ao trabalhar com a Intel e outros parceiros globais, a Huawei construiu um amplo portfólio de produtos e soluções de servidor inteligente FusionServer Pro. "Graças ao nosso esforço conjunto, o ecossistema colaborativo FusionServer Pro floresceu," disse Kenneth.

Outro grupo de soluções conjuntas diversificadas são as soluções SAP HANA da Huawei. Essas soluções conjuntas consistem em soluções TDI, cluster e nó único e apresentam alto desempenho, alta confiabilidade e escalonamento suave. As soluções conjuntas são potencializadas pela série FusionServer Pro da Huawei, permitindo que as empresas possam acelerar seus serviços críticos como, por exemplo, o planejamento de recursos empresariais (ERP) e o armazenamento de dados, além de analisar rapidamente os principais dados para aproveitar com eficiência o valor dos dados em massa.

Outro palestrante no evento foi Li Peisong, chefe do SAP Partner Adoption Center (SAP PAC) China, importante parceiro da Huawei. Na sua opinião, graças à estreita colaboração técnica entre o SAP PAC e a Huawei, os produtos conjuntos podem alcançar alto desempenho e servir como uma plataforma de TI que cumpre integralmente as especificações técnicas de SAP.

A série FusionServer Pro da Huawei foi muito prestigiada pelos outros parceiros do setor no evento. Leon Wang, Diretor Executivo e CEO da Automated Systems Holdings Limited (ASL), provedor global de soluções listado no Hong Kong Main Board (Bolsa de Valores), apresentou os benefícios dos produtos de servidor inteligente FusionServer Pro da Huawei. Para Leon, a ASL fará parceria com a Huawei para levar seus negócios a novos patamares e criar um novo valor em conjunto.

Novas tecnologias 5G, IA e em nuvem estão tornando a transformação digital em realidade. No entanto, isso traz certos desafios, como a exigência de computação diversificada em todas os aspectos da sociedade. Para englobar esses desafios, a Huawei trabalhará com a Intel e outros parceiros globais para cumprir o compromisso com um sistema global de fornecimento diversificado e turbinar o setor e o ecossistema de computação. Juntos, ofereceremos os excelentes produtos e soluções do servidor inteligente FusionServer Pro aos clientes, proporcionando desempenho incomparável e um ecossistema promissor que ajuda as indústrias a migrarem para o digital.

A HUAWEI CONNECT 2020 é o principal evento anual patrocinado pela Huawei para o setor global de TIC e está sendo realizado em Xangai, de 23 a 26 de setembro de 2020. A HUAWEI CONNECT é uma plataforma aberta concebida para ajudar nossos clientes e parceiros a navegar por essas mudanças, compartilhar experiências e trabalhar juntos para criar um novo valor. No evento deste ano, vamos explorar tendências e oportunidades na digitalização do setor; mostrar tecnologias, produtos e soluções avançadas de TIC; dar uma visão privilegiada dos benefícios da inovação conjunta e compartilhar as melhores práticas em transformação digital. Nosso objetivo final é construir um ecossistema aberto e sólido do setor que irá beneficiar todas as partes interessadas e criar um novo valor para todas as indústrias. Para obter mais informações, visite:

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder mundial de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 194 mil funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa e organização em prol de um mundo inteligente e totalmente conectado. Para tanto, vamos impulsionar a conectividade onipresente e promoveremos acesso igualitário às redes; levar a nuvem e a inteligência artificial aos quatro cantos do planeta para fornecer capacidade computacional superior onde e quando você precisar; construir plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a serem mais ágeis, eficientes e dinâmicas; redefinir a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para as pessoas em todos os aspectos de suas vidas, seja em casa, no escritório ou em trânsito.

Para obter mais informações, visite www.huawei.com ou siga-nos no:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1279228/FusionServer_Pro_2488H_V6_Launch.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei