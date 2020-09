Huawei e Intel lanzan conjuntamente el servidor inteligente FusionServer Pro V6 de última generación

SHANGHÁI, 23 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, el evento de Working Together to Drive New Value — FusionServer Pro V6 Launch celebrado por Huawei fue transmitido en vivo en todo el mundo. Este evento tuvo el lanzamiento oficial el Huawei FusionServer Pro 2488H V6, el último miembro de la familia de productos FusionServer Pro. Este es un producto principal que muestra una combinación perfecta de innovación y rendimiento superior. Se basa en el compromiso de Huawei con las asociaciones industriales para una industria informática próspera, y marca un paso significativo para la rápida transformación digital de las industrias.