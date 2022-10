Huawei e parceiros exploram a conservação da natureza com tecnologia na Huawei Connect 2022 Paris

PARIS, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A terceira parada do tour global da HUAWEI CONNECT 2022 foi iniciada nesta segunda-feira, em Paris. Com o tema "Viabilizando o Digital", os principais temas explorados por líderes do setor, especialistas e parceiros dos setores de TIC e desenvolvimento verde incluíram a viabilização da produtividade digital, promoção da transição verde e digital da Europa e construção de ecossistemas digitais mais sólidos.

Especialistas discursam na HUAWEI CONNECT 2022 em Paris (PRNewsfoto/Huawei)

No evento, a Huawei organizou uma sessão à tarde e um painel de discussão explorando a função vital da tecnologia no suporte à conservação da natureza na Europa, durante a qual apresentou a publicação Tech4Nature – Solutions in Focus .

Desenvolvida sob a parceria Tech4Nature entre a IUCN e a Huawei, a Tech4Nature – Solutions in Focus analisa as melhores práticas de uso da tecnologia para atingir resultados efetivos em conservação da natureza, com a publicação de 22 projetos em 19 países.

"Há um impulso claro de crescimento e aceitação por parte da comunidade de conservação para usar mais tecnologia, mas também para desenvolver e criar novas maneiras como ela possa ser aplicada. A implementação apropriada da tecnologia ajudará a garantir benefícios mais sustentados com sua aplicação para que se obtenham ações de conservação justas e efetivas", disse James Hardcastle, diretor de Áreas Protegidas e Conservadas da IUCN.

Na sessão, a ONG Rainforest Connection delineou os vários projetos da Nature Guardian que está realizando na Europa com a Huawei e parceiros locais no oceano, pântanos e ecossistemas florestais.

"A Rainforest Connection utiliza IA e análise de big data impulsionada pela Huawei Cloud para monitorar a biodiversidade e proteger ecossistemas em todo o mundo. Ao aproveitar o poder do som, podemos rastrear milhares de espécies em todo o mundo e detectar automaticamente a presença de atividades ilegais", disse Bourhan Yassin, CEO da Rainforest Connection.

Exemplos de projetos atualmente em operação na Europa utilizando tecnologias acústicas incluem o monitoramento de golfinhos e baleias na costa sul da Irlanda e o estudo do impacto das mudanças climáticas em pássaros e anfíbios nos pântanos da Áustria. O foco dos projetos Nature Guardian na Itália e na Grécia está na prevenção da extração ilegal de madeira, caça furtiva e outras atividades humanas prejudiciais.

Também na sessão, a Fundação Porini da Suíça apresentou o projeto piloto que está realizando na Suíça com os parceiros IUCN e Huawei. O objetivo do projeto é melhorar a contabilização de sequestro de carbono em áreas florestais protegidas. A Fundação Porini desenvolveu uma aplicativo para o sequestro de carbono florestal com base em computação em nuvem, blockchain e imagens de satélite de alta precisão para promover a transparência e a rastreabilidade das transações de sequestro de carbono florestal e garantir a gestão e a utilização sustentável de recursos florestais.

A sessão terminou com um painel de discussão analisando como a tecnologia digital pode habilitar a transformação verde na Europa, com parceiros da TECH4ALL, acadêmicos e representantes de organizações do setor explorando o roteiro tecnológico e estratégico para alcançar esse objetivo.

Os participantes da conferência também visitaram o estande da exposição TECH4ALL para saber mais sobre outros projetos de inclusão digital TECH4ALL sendo realizados na Europa. Entre eles estão um projeto na Noruega, inédito em todo o mundo que foi implementado em 2021 e 2022 para salvar o salmão selvagem do Atlântico, ameaçado de extinção. A solução utiliza a tecnologia de câmera, juntamente com um sistema de gate impulsionado por IA para identificar o salmão invasivo do Pacífico - um agressivo concorrente de recursos e reprodutor prolífico - e filtrar o invasor em um tanque de retenção, obtendo assim um resultado antes impossível. Sob o domínio educacional da TECH4ALL, o projeto France DigiTruck também foi apresentado, descrevendo o treinamento gratuito em habilidades digitais oferecidas para capacitar comunidades carentes, especialmente jovens desempregados e idosos.

Leia mais sobre os projetos TECH4ALL da Huawei:

https://www.huawei.com/en/tech4all/

Siga a conta da Huawei TECH4ALL no Twitter:

@HUAWEI_TECH4ALL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925096/1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei