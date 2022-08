Huawei e parceiros instalam o primeiro sistema de filtragem do mundo com base em inteligência artificial destinado ao salmão em um rio natural na Noruega

Um sistema de filtragem automatizado tem capacidade para identificar e filtrar o salmão invasor oriundo do Pacífico para evitar que ele ataque e dizime o salmão selvagem do Atlântico, presente na Noruega.

OSLO, Noruega, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei e a parceira local Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) implementaram com sucesso um sistema de filtragem alimentado por IA no rio Storelva, na Noruega, que permite que o salmão do Atlântico se desloque correnteza acima e desvie o salmão do Pacífico (espécie invasora) para um tanque de retenção.

O mecanismo de ativação/desativação abre ou fecha o portão para permitir que o salmão selvagem do Atlântico atravesse e para impedir que o salmão vindo do Pacífico se desloque correnteza acima Instalação e teste do sistema de filtragem de 12 metros. Crédito da imagem: Huawei

O salmão do Pacífico, também conhecido como salmão rosado, foi introduzido no Mar Branco da Rússia nos anos de 1950. Essa espécie chegou rapidamente à costa da Noruega e começou a destruir o ecossistema local. Além de levar novas doenças, o rápido ciclo de reprodução do invasor e a competição agressiva por alimentos ameaçam o salmão do Atlântico em centenas de rios ao longo da costa da Noruega.

Em junho de 2022, a Huawei apresentou a iniciativa TECH4ALL, por meio da qual a própria Huawei e a BJFF implementavam o sistema de filtragem para evitar que o salmão do Pacífico entre no canal do sistema fluvial da Noruega. Um portão mecânico permite que o salmão local do Atlântico e o salmão vermelho do Ártico continuem a nadar correnteza acima para completar o processo migratório de reprodução. A espécie invasora é desviada para um tanque de retenção para subsequente remoção.

"Trata-se de uma inovação única, tanto na Noruega quanto em todo o mundo. Com esta solução de alta tecnologia, temos o controle completo do rio. Os administradores de rios locais e as administrações locais e centrais ao longo da costa também demonstraram grande interesse pelo projeto", disse o presidente da BJFF, Geir Kristiansen.

A demanda por uma solução era urgente e compartilhada pela comunidade, por departamentos governamentais, órgãos reguladores, entidades responsáveis por rios e o setor de aquicultura: o salmão selvagem do Atlântico é parte integrante da identidade, cultura e economia da Noruega. Nos últimos anos, no entanto, a quantidade de salmão do Pacífico capturado nos rios da Noruega por pescadores esportivos aumentou drasticamente. No ano de 2019, foram capturados 13,9 mil, saltando para um recorde de 111,7 mil em 2021, o que representa 57% de todo o salmão pescado na Noruega. Apesar de quase todos estarem em Troms e Finnmark, o salmão do Pacífico foi registrado em todos os condados.

Por outro lado, a quantidade de salmão selvagem nativo diminuiu em um quarto em comparação aos números de pico. A espécie invasora é amplamente responsável por isso, com salmão cultivado, evadido e menos geneticamente diversificado, exacerbando o problema ao enfraquecer o genoma do salmão do Atlântico após o cruzamento das espécies.

"O salmão selvagem da Noruega é ameaçado por outras espécies, incluindo o salmão rosado e o salmão cultivado e evadido. O sistema de monitoramento que utiliza inteligência artificial está ajudando a interromper essa situação e permite prever o manejo fluvial no futuro", afirmou o administrador da BJFF, Tor Schulstad.

Os dados coletados também podem revelar padrões precisos de comportamento migratório, além de monitorar diferentes tipos de populações de peixes, fornecer informações para outras pesquisas e ajudar a desenvolver medidas para interromper a pesca em excesso.

"Instalar um sistema de desvio em um rio turbulento é uma tarefa extremamente difícil. Fiquei impressionado com os esforços da nossa parceira, a BJFF, e da comunidade local. Aqui, as pessoas desejam provar o papel que a boa gestão tem para salvar rios contra desastres ambientais", disse Vegard Kjenner, diretor técnico da Huawei da Noruega.

Em primeiro lugar, a solução tinha que ser projetada a partir do zero. No início de 2021, os algoritmos foram projetados com base na tecnologia de visão de máquina da Huawei para identificar diferentes espécies de peixes. Já em julho de 2021, a Huawei e a BJFF implementaram uma estação de monitoramento equipada com uma câmera submarina no rio Storelva. Oferecendo um fluxo contínuo de vídeos, o hardware acoplado ao algoritmo identifica o salmão do Atlântico com uma precisão de 91% e reduz as exigências de trabalho manual em 90%. Métodos tradicionais são trabalhosos, pois dependem de voluntários para ficar no rio e identificar o salmão do Pacífico a olho nu, principalmente pelas manchas em suas caudas. Isso dificulta quantificar a ameaça, já que muitos peixes são perdidos e o sexo é impossível de determinar.

O próximo passo é implementar a solução nas criações de salmão da Noruega para reduzir os danos ambientais causados por peixes cultivados e evadidos.

Informações sobre a TECH4ALL

A TECH4ALL é uma iniciativa e um plano de ação de longo prazo que a Huawei lançou para promover a inclusão digital. Seu principal objetivo é garantir que ninguém seja deixado para trás no mundo digital. A Huawei trabalha com clientes e parceiros para promover a inclusão digital e o desenvolvimento sustentável em quatro âmbitos: educação, meio ambiente, saúde e desenvolvimento.

FONTE Huawei

