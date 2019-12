Huawei e RankMyAPP promovem o evento Developer Day pela primeira vez no Brasil

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Huawei, maior multinacional de telecomunicações e equipamentos para redes do mundo, em parceira com o RankMyAPP, empresa de tecnologia referência em mobile marketing no Brasil, promoveu no último dia 5 de dezembro o Huawei Developer Day em São Paulo.

O evento contou com a abertura de Juliana Assunção, CMO do RankMyAPP, mostrando a evolução do mercado de apps no Brasil. Climatempo, Tapps Games, Likee e Promobit também contaram seus cases ao longo do evento.

A Huawei apresentou as soluções do Huawei Mobile Service e anunciou o lançamento no Brasil do Huawei Ability Gallery, plataforma para desenvolvedores com kits modulares e intuitivos dedicados à customização de negócios de aplicativos facilitando a sua publicação na Huawei AppGallery, a loja de aplicativos da marca. Outra novidade, voltada para o consumidor brasileiro, foi a chegada do Huawei Assistant, a assistente virtual exclusiva de seus smartphones.

Estiveram presentes no evento desenvolvedores e executivos de grandes empresas de aplicativos como Spotify, Itaú, Twitter, UOL, Porto Seguro, Icarros, GPA Multivarejo, Fanatee, Sua Música, entre outros que puderam conhecer as novas soluções para o mercado mobile brasileiro. "Para o RankMyAPP é importante apoiar as iniciativas de promoção e desenvolvimento do mercado de mobile marketing. Estamos muito felizes em poder colaborar com a estratégia de crescimento da Huawei no mercado brasileiro e ser o seu parceiro na operação do evento ao mesmo tempo em que consolidamos o posicionamento do RankMyAPP como uma das principais referências em aquisição para mobile apps no Brasil", comenta Juliana Assunção do RankMyAPP.

Sobre o RankMyAPP ( www.rankmyapp.com.br )

O RankMyAPP é uma solução corporativa referência global em inteligência de marketing e aquisição para mobile apps. Com serviços de mobile marketing e divulgação de aplicativos, é a primeira empresa brasileira a desenvolver tecnologia utilizando princípios de App Store Optimization (ASO), o SEO para aplicativos, técnica que ajuda aplicativos a aparecer melhor posicionados dentro das app stores e ganhar mais downloads. Utilizando tecnologia própria e inteligência avançada para melhorar a comunicação digital de seus clientes, o RankMyAPP elabora ações mais assertivas para aumento da visibilidade, conversão e retenção dos usuários, atuando em 17 países e ajudando mais de 600 clientes como Vivo, Itaú, OLX, 99 e Natura.

FONTE RankMyAPP

