Huawei e Temenos anunciam acordo de parceria em tecnologia

A parceria une os sólidos pontos fortes em hospedagem, implementação e integração da Huawei com o poder do software bancário da Temenos, que é líder no setor. O escopo da parceria abrange vendas e marketing, implementação e treinamento.

As instituições financeiras poderão modernizar seus principais sistemas bancários na Huawei Cloud e se beneficiar da escalabilidade elástica e de eficiências operacionais e de custo. Juntas, a Temenos e a Huawei ajudarão bancos de todos os tamanhos a lançar-se no mercado mais rapidamente, abrir novos modelos de negócios e alcançar taxas de custo/receita líderes no setor.

As duas empresas vem demonstrando sucesso e têm uma série de clientes existentes e projetos bem-sucedidos na região do Pacífico Asiático. Ambas já possuem uma tração de mercado significativa e têm uma série de novos potenciais em andamento. A Temenos e a Huawei farão o lançamento juntas, com foco na China, e chegando às demais regiões com processos de marketing e vendas alinhados.

Ambas as empresas têm amplo alcance no mercado global de serviços financeiros. Mais de 3.000 instituições bancárias e financeiras em todo o mundo, atendendo às necessidades bancárias de 1,2 bilhão de pessoas, dependem da tecnologia da Temenos nativa na nuvem segundo a abordagem API-first. A Huawei também trabalha com mais de 2.000 instituições financeiras por todo o globo, incluindo 47 dos 100 principais bancos do mundo.

A crescente demanda por modelos baseados em nuvem acelerou durante a pandemia do coronavírus, uma vez que os bancos precisam de propostas de tecnologia mais resilientes e ágeis. A nuvem se tornou o método de implementação de software estabelecido para bancos que usam o meio digital prioritariamente, e que precisam lançar recursos rapidamente com custo mínimo de infraestrutura de TI. Os bancos maiores cada vez mais mudam para a nuvem para modernizar gradualmente seus sistemas, reduzir a complexidade de TI e ganhar mais velocidade para a entrada no mercado.

Philip Barnett, presidente de crescimento estratégico e membro do Comitê Executivo da Temenos, disse: "Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa liderança na nuvem e sermos os primeiros a nos certificarmos com a Huawei. Esta estratégia conjunta de lançamento no mercado com a Huawei irá acelerar muito nossa penetração no mercado chinês, que representa aproximadamente uma fatia de US$ 6 bilhões, e estamos nos ampliando esta atuação para o Oriente Médio, África, Europa e América Latina. Juntos, podemos ajudar bancos com atuação prioritariamente digital, bem como grandes bancos que precisam de modernização central para acelerar sua mudança para a nuvem. Nossa solução bancária nativa em nuvem, segundo a abordagem API-first, baseada na Huawei Cloud, proporcionará flexibilidade, agilidade, elasticidade e menor tempo para que os bancos possam entrar nos mercados. Nossa certificação na Huawei Cloud demonstra que nossa plataforma bancária agnóstica em nuvem permite aos bancos buscar uma estratégia multinuvem, obtendo os mais altos níveis de resiliência ativa-ativa com o provedor de nuvem de sua escolha."

"A Huawei está disposta a continuar a fortalecer a cooperação com parceiros competentes de soluções de tecnologia líderes do setor, como a Temenos. O ecossistema digital é um lugar onde todos os participantes criam e compartilham valor juntos. Ao fortalecer parcerias, podemos resolver problemas e criar valor para os clientes juntos, expandir nossa fatia e abrir um novo espaço de crescimento para o setor financeiro", disse Ma Yue, vice-presidente executivo, Huawei Enterprise Business Group (EBG); presidente, Huawei EBG Global Partner Development and Sales.

O Huawei Intelligent Finance Summit 2021 ocorreu em Xangai de 03 a 04 de junho. O Huawei Intelligent Finance Summit é um evento global de TIC sediado pela Huawei e focado no setor financeiro. Criado em 2013, com todos seus participantes como parte da elite do setor financeiro. Para mais informações sobre o Huawei Global FSI Summit, acesse: https://e.huawei.com/topic/2021-event-fsi-summit/en/index.html

