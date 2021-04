Huawei: empenha-se com parceiros para criar um novo valor em conjunto para todos os setores

Nesta cúpula, a Huawei compartilhou suas práticas de transformação digital em energia, transportes, finanças, educação e serviços empresariais, e discutiu mais como criar um ecossistema digital pode criar valor continuamente para os clientes e promover o desenvolvimento e a construção do ecossistema do setor para alcançar um resultado bem-sucedido para todos.

No setor de energia, Robin Lu, vice-presidente executivo da unidade de negócios globais de energia da Huawei Enterprise BG, disse que a transformação de energia e a transformação digital são tendências e direções claras. O principal objetivo da digitalização é liberar o poder dos dados para aumentar a produtividade. No futuro, a indústria de energia alcançará um desenvolvimento sustentável e de alta qualidade ao longo do caminho de "uma meta, duas transformações, três facilitações e quatro direções". Ou seja, com o objetivo de emissões de carbono zero líquido, ajudará as empresas globais a concretizar a transformação energética e a transformação digital, promover a indústria energética e as empresas de vários países a atingir o objetivo "carbono zero" por meio de "duas transformações", construir um círculo de cooperação ecológica em escala global e promover a cooperação, incluindo verde, baixo carbono, inovação tecnológica, eficiência e eficácia e cooperação internacional.

No setor de transporte, Andy Bien, diretor digital da Global Aviation, unidade de negócios de transporte global da Huawei Enterprise BG, disse: "Vimos um interesse acelerado pela transformação digital no setor de aviação para lidar com o impacto devastador da pandemia. Saúde e segurança, sustentabilidade financeira e ambiental e expectativas intensificadas dos passageiros impulsionarão essa mudança. O uso de inteligência de máquina, wireless e nuvem, entregues por meio de uma infraestrutura digital segura e confiável, pode atender a essas novas demandas por aviação sustentável. Uma oportunidade aguarda enquanto o setor se prepara para a recuperação em 2021."

No setor financeiro, Liu Yuanxin, especialista chefe do setor, unidade global de negócios de serviços financeiros da Huawei Enterprise BG, enfatizou que, com a crescente demanda de clientes e do mercado, os bancos devem se dar conta de que a digitalização se tornou uma necessidade. Os principais movimentos para esta transformação digital incluem: construir um sistema de colaboração em nuvem de ponta a ponta; capitalizar o valor de dados e algoritmos; e estabelecer um novo modelo de serviço de inteligência financeira com treinamento baseado em nuvem e raciocínio terminal.

No campo da educação, Edwin Diender, diretor de transformação digital da unidade de negócios de governo global da Huawei Enterprise BG, ressaltou que a ICT está transformando rapidamente o ensino e o aprendizado. A educação tem vida longa e cada vez mais personalizada. Com novos modelos digitais surgindo em todas as áreas — em salas de aula, laboratórios de pesquisa e escritórios administrativos, há acesso ao conhecimento a qualquer hora, em qualquer lugar. O futuro da educação inteligente e digital chegou."

No setor de serviços, Hank Stokbroekx, vice-presidente de serviços empresariais da Huawei Enterprise BG, disse em seu discurso que a transformação digital significa alavancar a tecnologia para otimizar os resultados de negócios e a experiência do cliente. Este é um processo contínuo que ocorrerá ao longo de muitos anos. E, como a tecnologia tende a ser complexa e de importância crítica, os processos operacionais precisam ser altamente automatizados para facilitar os serviços que possam prever e prevenir problemas.

Em dezembro de 2020, mais de 700 cidades e 253 empresas da Fortune 500 selecionaram a Huawei como sua parceira de transformação digital. Em 2020, a receita global de vendas foi de 891,4 bilhões de yuans. A receita de vendas do negócio empresarial atingiu 100,3 bilhões de yuans, um aumento anual de 23%.

